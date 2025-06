Bei einer Auseinandersetzung in Frankfurt sind zwei Männer durch Messerstiche schwer verletzt worden. Sie mussten notoperiert werden. Zwei Tatverdächtige, darunter einer der Verletzten, kamen in Untersuchungshaft.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war es am Mittwochabend in der Wasserhofstraße im Stadtteil Oberrad zu einem Streit gekommen. In dessen Verlauf habe ein 24-Jähriger einem drei Jahre älteren Kontrahenten mit einem Messer in den Oberkörper gestochen.

Angreifer verfolgt und ebenfalls verletzt

Der mutmaßliche Angreifer sei daraufhin geflüchtet. Er wurde von einem 25-Jährigen verfolgt und ebenso durch einen Stich in den Oberkörper verletzt. Rettungskräfte brachten die beiden Verletzten ins Krankenhaus. Dort wurden sie notoperiert.

Die Polizei nahm die 24 und 25 Jahre alten Männer fest. Der Vorwurf lautet den Angaben zufolge auf versuchten Mord und versuchten Totschlag. Ein Haftrichter ordnete für beide Männer Untersuchungshaft an. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.