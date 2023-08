Anhänger löst sich und kracht in Bushaltestelle

Ein Anhänger ist am Dienstagabend in Dillenburg (Lahn-Dill) in eine Bushaltestelle gekracht.

Der Anhänger löste sich laut Polizei von einem fahrenden Transporter, rollte rund 100 Meter in die entgegengesetzte Richtung und krachte in die Haltestelle.

Die linke Stütze knickte ein und die Scheiben zersprangen. Der Fahrer des Transporters fuhr mit 1,1 Promille, verletzt wurde niemand.