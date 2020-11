Zum Artikel Blick in fünf verlassene Ruinen : Lost Places ziehen Entdecker und Randalierer an

Eine Ruine, in der längst keine Dampflok mehr steht. Ein Kurhaus, in dem die Bäder seit langem leer sind. Diese Lost Places faszinieren Fotografen. Ein Blick hinter die Mauern von fünf großen Ruinen in Hessen. [mehr]