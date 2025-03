Arbeiten am Gießener Südkreuz

Am Gießener Südkreuz beginnen am Montag Arbeiten an der Brücke der A485.

Veröffentlicht am 24.03.25 um 17:06 Uhr Link kopiert!









Link kopiert!









Für die Dauer der Arbeiten sind beide Richtungen nur einspurig befahrbar, es kommt zu Einschränkungen. Eine Auffahrt war wegen Mängel gesperrt worden. Acht Wochen lang soll der Beton der Brücke überwacht werden.