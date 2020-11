Zum Artikel Abschiedstrinken und Zukunftsangst : Die letzten Abende vor dem Gastronomie-Lockdown 2.0

Ab Montag ist erst einmal Schluss mit Cafébesuch am Mittag, Essen im Restaurant am Abend und dem Absacker in der Lieblingsbar. Ein Besuch in zwei Bars zeigt, was Wirte und Gäste in Gießen an den letzten Abenden beschäftigt. [mehr]