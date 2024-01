Arbeiten an Riedbahnstrecke im Plan

Die vorbereitenden Arbeiten für die Erneuerung der Schienenstrecke zwischen Frankfurt und Mannheim laufen nach Angaben der Deutschen Bahn planmäßig.

"Wir befinden uns im Zeitplan", sagte Projektleiter Fassing am Dienstag bei einer Besichtigung der Baustelle am Bahnhof in Walldorf (Kreis Groß-Gerau). Im Zuge der Arbeiten würden neue Rohre verlegt, die die Fundamente für Schallschutz und Oberleitungsmasten bildeten. Seit Anfang des Jahres ist die Strecke gesperrt. Bis zum 22. Januar werden hier vorbereitende Arbeiten für die Generalsanierung ab 15. Juli vorgenommen.