Beim Auffahrunfall mit drei Sattelzügen auf der A3 bei Raunheim (Groß-Gerau) ist ein Fahrer verletzt worden.

Er kam in ein Krankenhaus. Nach dem Unfall am Donnerstagmorgen war die Autobahn in Richtung Frankfurt für mehrere Stunden nur eingeschränkt befahrbar. Die ineinander verkeilten Lkw zu bergen, war laut Polizei schwierig.