Auto fährt in Gasverteiler - kurzzeitig Austritt von Erdgas

Kurzmeldung Auto fährt in Gasverteiler - kurzzeitig Austritt von Erdgas

Bei einem Autounfall in Marburg ist am Montagabend ein Gasverteiler beschädigt worden. Das Gasleck konnte abgedichtet werden.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde die Autofahrerin bei dem Unfall tödlich verletzt. Sie war mit ihrem Auto in einem Gewerbegebiet in einen Verteiler für Erdgas gefahren. Der Bereich wurde weiträumig abgesperrt. Durch das austretende Erdgas habe es einen Druckabfall im Stadtnetz gegeben. Das bestätigte auch eine Sprecherin der Stadtwerke Marburg.

Mitarbeiter der Stadtwerke dichteten nach ihren Angaben die Leitung ab. Es trete kein Gas mehr aus. Die Anwohner wurden am Abend aufgefordert, die Fenster und Türen geschlossen zu halten, wie die Polizei weiter mitteilte.