Auto kollidiert in Darmstadt mit Straßenbahn

Beim Zusammenstoß eines Autos mit einer Straßenbahn sind in Darmstadt-Eberstadt drei Pkw-Insassen und zwei Frauen in der Bahn leicht verletzt worden.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte ein 50-Jähriger am Freitagnachmittag beim Abbiegen mit seinem Auto die Bahn übersehen. Vier der Verletzten kamen zur Untersuchung in Krankenhäuser. Der Schaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.