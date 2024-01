Auto rammt E-Scooter-Fahrer in Eschwege

Ein 78 Jahre alter Autofahrer hat in Eschwege mit seinem Wagen einen E-Scooter-Fahrer angefahren.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte der 17 Jahre alte E-Scooter-Fahrer am Freitagabend an einem Zebrastreifen die Straße überqueren wollen. Dabei wurde er von dem Wagen erfasst und leicht verletzt.