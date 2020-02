Ein Mann ist beim Karneval im nordhessischen Volkmarsen offenbar vorsätzlich in eine Menschenmenge gefahren. 52 Menschen wurden verletzt. Verfolgen Sie die aktuellen Entwicklungen im Ticker.

Bei dem Zwischenfall wurden 52 Menschen verletzt, darunter 18 Kinder

Die Opfer sind zwischen 2 und 85 Jahre alt

Der Verdächtige war nicht alkoholisiert

Der 29-Jährige ist weiter nicht vernehmungsfähig

+++ Ministerium: "Keine Hinweise, dass Umzüge gefährdet sind" +++

11.07 Uhr: Entgegen verschiedener Spekulationen werden die meisten Fastnachtsumzüge in Hessen heute wie geplant über die Bühne gehen – darunter "Klaa Paris" in Frankfurt-Heddernheim und der Fastnachtszug in Dieburg. Das teilte das Innenministerium mit. Das Landeskriminalamt habe eine Sicherheitsbewertung vorgenommen, sagte ein Ministeriumssprecher. "Demnach liegen der Polizei keine konkreten Hinweise vor, dass Umzüge in Hessen am heutigen Tag gefährdet sind." Die hessische Polizei werde eine "deutlich stärkere Präsenz" bei den Veranstaltungen zeigen. "Ob Faschingsumzüge stattfinden oder nicht, wird jeweils durch die Entscheidungsträger vor Ort entschieden." Vier für heute in Hessen geplante Fastnachtsumzüge sind abgesagt worden.

+++ Ermittler: Verletzte zwischen 2 und 85 Jahre alt +++

10.45 Uhr: Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt hat erste Angaben über die Opfer veröffentlicht. Laut eines Sprechers sind die Verletzten zwischen 2 und 85 Jahre alt.

+++ Polizei erhöht Präsenz in Frankfurt +++

10.41 Uhr: Die Polizei in Frankfurt erhöht die Präsenz beim Fastnachtsumzug in Frankfurt-Heddernheim. Es liege jedoch keine akute Gefährdungslage vor, sagte ein Polizeisprecher dem hr. Eine "hohe, abstrakte Gefährdungslage" sei immer vorhanden. Der Umzug in "Klaa Paris" startet um 14.31 Uhr. Es seien auch verdeckte Ermittler im Einsatz, sagte der Polizeisprecher. "Wenn man keine Polizei sieht, heißt das nicht, dass keine Polizei da ist."

+++ Ermittler: Fahrer war nicht alkoholisiert +++

10.28 Uhr: Der Mann, der in Volkmarsen in eine Menschenmenge gefahren ist, war nicht alkoholisiert. Ob er unter Drogeneinfluss gestanden habe, stehe noch nicht fest, sagte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft. Am Vortag waren Medienberichte aufgetaucht, wonach der Verdächtige womöglich alkoholisiert gewesen war. Bislang sei der Mann nicht vernehmungsfähig, sagte der Sprecher.

+++ Ermittler: Festnahme wegen Gaffervideo +++

10.10 Uhr: Die Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft hat Details zur zweiten Festnahme in Volkmarsen bekannt gegeben. Der Mann ist festgenommen worden, weil er ein Gaffervideo gefilmt haben soll, wie ein Sprecher sagte. Gegen den Festgenommenen werde wegen "Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Filmaufnahmen" ermittelt. Ob es eine Verbindung zu der Tat des Verdächtigen gebe, sei gegenwärtig Teil der Ermittlungen. Die Festnahme war zunächst wegen des Videos erfolgt. Zum Motiv des 29 Jahre alten Mannes aus Volkmarsen liegen noch keine Informationen vor. "Wir ermitteln in alle Richtung", sagte ein Sprecher.

Die Polizei Nordhessen hat ein Hinweisportal eingerichtet. Zeugen werden gebeten, ihre Bilder und Videos von der Tat dort hochzuladen. Gleichzeitig bittet die Polizei, keine Aufnahmen in den sozialen Medien zu verbreiten.

+++ Diese Umzüge sind abgesagt +++

9.39 Uhr: Diese für heute geplanten Fastnachtsumzüge in Hessen sind nach dem Vorfall von Volkmarsen abgesagt worden:

Kinderumzug in Fritzlar (Schwalm-Eder)

Gemünden (Waldeck-Frankenberg)

Brachttal-Hellstein (Main-Kinzig)

Mittel-Gründau (Main-Kinzig)

+++ Auto vom Tatort abtransportiert +++

8.55 Uhr: Das Auto des Verdächtigen von Volkmarsen ist am Morgen abtransportiert worden. Ein Abschleppwagen brachte den Wagen weg vom Tatort. Unsere aktuelle Zusammenfassung zum Zwischenfall mit mehr als 50 Verletzten finden Sie hier.

Das Auto wird vom Tatort in Volkmarsen abtransportiert Bild © picture-alliance/dpa

+++ Polizei: 52 Verletzte in Volkmarsen +++

8.33 Uhr: Die Polizei hat die Angaben über Zahl der Verletzten beim Zwischenfall in Volkmarsen nach oben korrigiert. Insgesamt seien 52 Menschen verletzt worden, 35 Personen befänden sich noch in Krankenhäusern. Das teilte das Polizeipräsidium Nordhessen mit. Unter den Opfern sind 18 Kinder. "Das Motiv des Täters ist noch unklar. Die Ermittlungen laufen weiterhin", twitterte die Polizei. Wie stark die Kinder verletzt sind und ob unter den Opfern auch Schwerverletzte sind, konnte eine Polizeisprecherin laut Nachrichtenagentur dpa zunächst nicht sagen. Am Vortag war von 30 Verletzten die Rede.

Polizei Nordhessen @Polizei_NH #Volkmarsen Aktuell befinden sich noch 35 Personen in stationärer Behandlung im KH. Weitere 17 wurden ambulant behandelt & konnten das KH bereits verlassen. Unter den Opfern befinden sich auch 18 Kinder. Das Motiv des Täters ist noch unklar. Die Ermittlungen laufen weiterhin. [zum Tweet]

+++ Ermittler: Details über Zwischenfall am Vormittag +++

8.28 Uhr: Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt wird voraussichtlich am Vormittag Details zum Zwischenfall in Volkmarsen nennen. Dies werde man in Absprache mit der Polizei tun, sagte ein Sprecher der Ermittlungsbehörde der Nachrichtenagentur dpa. Zum Motiv des 29-Jährigen, der in der nordhessischen Stadt bei einem Rosenmontagszug mit einem Auto in eine Menschenmenge gefahren ist, werde es keine Angaben geben. Es gehe um eine Bestandsaufnahme des Zwischenfalls.

+++ Kinderumzug in Fritzlar abgesagt +++

7.47 Uhr: In Fritzlar (Schwalm-Eder) ist der für heute geplante Kinderumzug (14 Uhr) abgesagt worden. Der Kinderkarneval in der Stadthalle wird aber planmäßig stattfinden. Nach dem Vorfall in Volkmarsen gibt es einzelne weitere Absagen von Umzügen in Hessen.

+++ Landrat: Man kann nicht alles absperren +++

7.22 Uhr: Der Vorfall in Volkmarsen hätte laut Landrat Reinhard Kubat (SPD) nicht verhindert werden können. "Die Stadt hat getan, was sie konnte", sagte Kubat dem hr. Sie habe eine Barrikade aufgestellt. "Wie er da durch kommen konnte, weiß ich nicht." Man könne nicht alle Straßen an jeder Stelle komplett absperren, um so etwas zu verhindern, sagte Kubat, der vom "dunkelsten Moment" in seiner zehnjährigen Amtszeit als Landrat spricht. Er verfolgte den Karnevalsumzug vor Ort, ehe er zum Tatort eilte. "Mir gehen nicht die Bilder aus dem Kopf, wie die kleinen Körper auf der Straße gelegen haben", sagte Kubat am Morgen nach der Tat. "Ein Bild des Grauens." Wie war die Situation vor Ort? Lesen Sie hier unser Stimmungsbild aus Volkmarsen.

+++ Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt ermittelt +++

6.56 Uhr: Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe wird die Ermittlungen zu den Vorfällen in Volkmarsen vorerst nicht übernehmen. Die Ermittler gehen derzeit nicht von einem terroristischen Hintergrund aus. Dafür gebe es gegenwärtig keinen Anlass, sagte ein Sprecher der obersten Strafverfolgungsbehörde auf hr-Nachfrage. Damit ermittelt die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt weiter federführend wegen eines versuchten Tötungsdelikts. "Wir ermitteln in alle Richtungen", sagte ein Sprecher.

+++ Fastnachtsumzüge abgesagt +++

6.36 Uhr: Der Vorfall im nordhessischen Volkmarsen hat Folgen für einige Fastnachtsumzüge in Hessen: In Gemünden (Waldeck-Frankenberg), Brachttal-Hellstein (Main-Kinzig) sowie Mittel-Gründau (Main-Kinzig) fallen die geplanten Umzüge aus. Der traditionelle Frankfurter Fastnachtszug im Stadtteil Heddernheim ("Klaa Paris") soll dagegen planmäßig starten. Der Vorstand habe einstimmig beschlossen, Fastnacht zu feiern, teilte die Heddernheimer Zuggemeinschaft dem hr mit.

+++ Gottesdienst in Volkmarsen +++

5.53 Uhr: Am Abend findet in Volkmarsen ein ökumenischer Gottesdienst statt. Er beginnt um 18 Uhr in der katholischen Kirche "St. Marien", wie die Pfarrgemeinde mitteilte. Die Kirche sei ab 8.30 Uhr zum Gebet geöffnet.

+++ Ermittlungen "in alle Richtungen"

5.13 Uhr: Nach dem Zwischenfall in Volkmarsen hoffen die Fahnder mehr über das Motiv des mutmaßlichen Täters zu erfahren. "Wir ermitteln in alle Richtungen", sagte der Sprecher der Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft, Alexander Badle. Die Behörde ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Am Rosenmontag war ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Dabei wurden etwa 30 Menschen verletzt. Nach Angaben des hessischen Innenministers Peter Beuth waren rund ein Drittel davon Kinder: "Wir haben ungefähr 30 Opfer zu beklagen, zum Teil Schwerstverletzte und darunter auch Kinder." Auch der Fahrer wurde verletzt. Über seinen Zustand und zur Frage, ob dieser am heutigen Dienstag vernehmungsfähig sei, wollte die Generalstaatsanwaltschaft keine Auskunft geben.

MELDUNGEN VOM MONTAG, 24. FEBRUAR

+++ Zeugenberichte aus Volkmarsen +++

22.51 Uhr: "Die Leute sind wie Papier durch die Luft geflogen", "es war schrecklich anzusehen" und "auf einmal stand das Auto mitten in den Menschen". So schildern Zeugen die Tat in Volkmarsen. Lesen Sie unser Stimmungsbild.

Videobeitrag Video zum Video Polizei ermittelt nach Vorfall in Volkmarsen [Videoseite] Video Ende des Videobeitrags

+++ Zweiter Festgenommener soll die Tat gefilmt haben +++

22.32 Uhr: Der nach dem Vorfall beim Fastnachtsumzug in Volkmarsen festgenommene zweite Verdächtige hat die Tat offenbar gefilmt. Das berichtet die Nachrichtenagentur dpa unter Berufung auf Sicherheitskreise. Demnach sei derzeit aber noch unklar, ob es sich bloß um einen Schaulustigen gehandelt habe oder ob er eingeweiht gewesen sei. Der Mann sei bereits kurz nach dem Zwischenfall von der Polizei mitgenommen worden, hieß es. Frankfurts Polizeipräsident Gerhard Bereswill hatte die zweite Festnahme zuvor bestätigt.

+++ Polizei warnt vor Falschinformationen +++

21.45 Uhr: Die Polizei Nordhessen warnt auf Twitter vor falschen Informationen über den mutmaßlichen Täter. Demnach kursieren im Internet Fotos, die die angebliche Festnahme des Täters zeigen sollen. Bei der abgebildeten Person handele es sich defitiniv nicht um den Täter, teilte die Polizei mit. Und forderte dazu auf: "Teilen Sie keine Falschnachrichten!"

Polizei Nordhessen @Polizei_NH #Volkmarsen Derzeit kursieren Fotos, die die angebliche Festnahme des Täters zeigen sollen. Bei der abgebildeten Person handelt es sich definitiv nicht um den Täter. Teilen Sie keine Falschnachrichten! [zum Tweet mit Bild]

+++ Fastnachtszug in Frankfurt-Heddernheim findet statt +++

21.38 Uhr: Der Fastnachtszug "Klaa Paris" im Frankfurter Stadtteil Heddernheim soll am Dienstag wie geplant stattfinden. Der Vorstand habe dies einstimmig beschlossen, sagte der Vorsitzende der Zuggemeinschaft, Ulrich Fergenbauer, dem hr.

Die Entscheidung sei nach Rücksprache mit der Polizei gefallen, die Sicherheitsvorkehrungen seien zuvor überprüft worden. Die Polizei habe daraufhin die Entscheidung den Veranstaltern überlassen. Die Narren wollten sich die Fastnacht nicht kaputt machen lassen, sagte Fergenbauer. Los geht es um 14.31 Uhr "In der Römerstadt".

Eindrücke vom Heddernheimer Umzug "Klaa Paris" im vergangenen Jahr. Bild © picture-alliance/dpa

+++ Beuth: Rund ein Drittel der Opfer Kinder +++

21.29 Uhr: Rund ein Drittel der etwa 30 Opfer des Vorfalls beim Rosenmontagszug in Volkmarsen sind Kinder - das sagte der hessische Innenminister Peter Beuth (CDU). Die Opfer seien in unterschiedliche Krankenhäuser in der Region und weit darüber hinaus gebracht worden.

Videobeitrag Video zum hr-fernsehen.de Video Autofahrer rast in Volkmarsener Faschingsumzug [zur hr-fernsehen.de Videoseite ] Video Ende des Videobeitrags

+++ Innenminister Beuth besucht Volkmarsen +++

20.53 Uhr: Am Abend traf Innenminister Peter Beuth (CDU) in Volkmarsen ein. "Es ist eine schreckliche Tat, die an Menschen begangen wurde, die einfach nur Karneval feiern wollten", sagte Beuth.

+++ Bischof von Fulda: "Schreckliches Leid" +++

20.08 Uhr: Der Fuldaer Bischof Michael Gerber zeigte sich betroffen von den Ereignissen in Volkmarsen: "Im Abstand von nur fünf Tagen ist wieder ein Ort in unserem Bistum von schrecklichem Leid heimgesucht worden", sagte Gerber. Seine Gedanken und Gebete seien bei den Verletzten und ihren Familien.

Für Dienstag sei um 18 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst in der Kirche in Volkmarsen geplant. Die Kleinstadt liegt im Gebiet des Bistums Fulda.

+++ Polizei sichert Kneipenviertel in Fulda +++

20.03 Uhr: Nach dem Vorfall beim Rosenmontagszug in Volkmarsen mit 30 Verletzten sichert die Polizei die Zufahrten rund um das Fuldaer Kneipenviertel. Dort versammeln sich laut Polizei traditionell viele Feiernde nach dem Rosenmontagszug in Fulda. Die Zufahrtsbereiche würden vorsorglich durch Polizeibeamte und -fahrzeuge gesichert, "um dortige Menschenansammlungen zu schützen", teilte die Polizei Fulda mit. Aufgrund der Ereignisse in Volkmarsen sei man besonders sensibilisiert, sagte ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur dpa.

Anhaltspunkte für eine Gefährdung von Veranstaltungen in Osthessen gebe es nach aktuellem Kenntnisstand aber nicht. Es sei auch nicht zu nennenswerten Zwischenfällen beim Fuldaer Rosenmontagsumzug gekommen, sagte der Sprecher weiter.

+++ Merkel äußert Genesungswünsche +++

19.54 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) reagierte nach der Tat in Volkmarsen bestürzt. "Meine Gedanken sind bei den Verletzten von Volkmarsen und ihren Angehörigen", ließ Merkel über die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer auf Twitter erklären. "Ich wünsche allen baldige und vollständige Genesung." Die Kanzlerin richtete zudem der Polizei und allen medizinischen Einsatzkräften ihren "herzlichen Dank" aus.

Ulrike Demmer @UlrikeDemmer Kanzlerin #Merkel : "Meine Gedanken sind bei den Verletzten von #Volkmarsen und ihren Angehörigen. Ich wünsche allen baldige und vollständige Genesung. Einen herzlichen Dank an die Polizei und alle medizinischen Einsatzkräfte." [zum Tweet]

+++ Polizeipräsident Bereswill: Zweite Festnahme +++

19.42 Uhr: Laut dem Frankfurter Polizeipräsidenten Gerhard Bereswill ist in Volkmarsen eine zweite Person festgenommen worden. Es sei aber noch nicht klar, ob der Festgenommene als Tatverdächtiger gelte oder ein Zeuge sei, sagte Bereswill bei einer Veranstaltung in Frankfurt am Main.

+++ Fahrer war offenbar nicht als Extremist bekannt +++

19.39 Uhr: Der Autofahrer war den Behörden nach Angaben der Nachrichtenagentur dpa offenbar nicht als Extremist bekannt. Wie die dpa aus Sicherheitskreisen erfuhr, war er in der Vergangenheit jedoch durch Beleidigung, Hausfriedensbruch und Nötigung aufgefallen.

+++ Hessen Extra im hr-fernsehen +++

19.25 Uhr: Im hr-fernsehen läuft um 20.15 Uhr ein "Hessen Extra" zum aktuellen Stand der Ermittlungen in Volkmarsen. Weitere Informationen finden Sie hier .

+++ Informationszentrum für Betroffene +++

19.18 Uhr: Für Betroffene hat die Polizei Nordhessen ein Informationszentrum eingerichtet. Wie die Polizei auf Twitter mitteilte, erhalten Betroffene und ihre Angehörigen im Rathaus Volkmarsen ab sofort gesicherte Informationen und Unterstützung durch Seelsorger. Betroffene können sich außerdem bei einem Bürgertelefon unter der Telefonnummer 05693-6870 informieren.

Polizei Nordhessen @Polizei_NH #Volkmarsen Wir haben ein Betroffeneninformationszentrum (BIZ) eingerichtet. Direkt Betroffene und Angehörige erhalten dort ab sofort gesicherte Informationen und Unterstützung. Sie finden das BIZ im 📍 Rathaus Volkmarsen, Steinweg 29. [zum Tweet]

+++ Spiegel-Bericht: Fahrer soll stark alkoholisiert gewesen sein +++

19.11 Uhr: Nach einem Bericht des Nachrichtenmagazins "Spiegel" soll der mutmaßliche Fahrer stark alkoholisiert gewesen sein, als er seinen Wagen in den Rosenmontagszug lenkte. Der Spiegel beruft sich dabei auf Ermittlerkreise. Ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt habe einen möglichen Alkohol- oder Drogenkonsum jedoch nicht kommentieren wollen, schreibt der Spiegel weiter.

+++ CDU-Landtagsfraktion "zutiefst erschüttert" +++

19.03 Uhr: "Wir sind tief erschüttert von der Tat in Volkmarsen, bei der ein Mann offensichtlich vorsätzlich in eine Menschenmenge gefahren ist und dabei dutzende, friedlich auf dem Rosenmontagszug feiernde Menschen verletzt hat", teilte die CDU-Fraktion im hessischen Landtag mit. Die Tat sei "zutiefst verwerflich". Die Entscheidung der Polizei, alle Fastnachtsumzüge vorsichtshalber abzusagen, sei richtig.

+++ Programmänderung im hr-fernsehen +++

18.54 Uhr: Das hr-fernsehen ändert wegen des Vorfalls in Volkmarsen sein Programm. Die geplanten Übertragungen von mehreren hessischen Fastnachtsumzügen entfallen am Dienstag. Stattdessen berichten wir über die aktuellen Entwicklungen in Volkmarsen.

+++ Maas: "Wünsche den Angehörigen viel Kraft"

18.50 Uhr: Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) twitterte, er hoffe, dass alle Verletzten zügig wieder genesen. "Ihnen, ihren Angehörigen und allen, die bei dem Rosenmontagszug waren, ganz viel Kraft."

Heiko Maas 🇪🇺 @HeikoMaas Unsere Gedanken sind bei den Verletzten von #Volkmarsen . Wir hoffen, dass alle gut und zügig wieder genesen. Ihnen, ihren Angehörigen und allen, die bei dem #Rosenmontagszug waren, ganz viel Kraft. Und von Herzen danke den Einsatzkräften vor Ort. [zum Tweet]

+++ Tatverdächtiger kommt aus Volkmarsen +++

18.44 Uhr: Der Mann, der sein Auto in den Rosenmontagszug in Volkmarsen gesteuert haben soll, kommt selbst aus der nordhessischen Kleinstadt. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt mit.

+++ Callcenter für Hinweise +++

18.41 Uhr: Neben dem Onlineportal für Bild- und Videohinweise hat die Polizei auch ein Callcenter eingerichtet. Zeugen der Tat in Volkmarsen können sich unter der Telefonnummer 0800-110 3333 melden.

Polizei Nordhessen @Polizei_NH #Volkmarsen Neben dem online Hinweisportal wurde auch ein Call-Center eingerichtet. Unter der Nummer ☎ 0800 110 3333 nehmen Polizist_innen Ihre Hinweise oder Beobachtungen zu der Tat entgegen. [zum Tweet]

+++ Tatverdächtiger ebenfalls verletzt +++

18.35 Uhr: Wie die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt mitteilte, hat sich der Autofahrer ebenfalls verletzt, als er in den Rosenmontagszug in Volkmarsen fuhr. Der Tatverdächtige befinde sich selbst in ärztlicher Behandlung und sei derzeit nicht venehmungsfähig, sagte ein Sprecher. Er solle dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, sobald sein Gesundheitszustand dies zulasse, teilte das Polizeipräsidium Nordhessen mit.

+++ Staatsanwaltschaft ermittelt wegen versuchten Tötungsdelikts +++

18.28 Uhr: Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt ermittelt gegen den 29-jährigen Autofahrer wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. Das teilte ein Sprecher mit. Zum Motiv könne man weiterhin nichts sagen, die Staatsanwaltschaft ermittle "in alle Richtungen".

+++ Bürgermeister von Volkmarsen: "Wir sind alle geschockt" +++

18.25 Uhr: Der Bürgermeister von Volkmarsen Hartmut Linnekugel (parteilos) hat sich schockiert über den Zwischenfall beim Rosenmontagszug in Volkmarsen gezeigt. "Wir sind alle betroffen, alle tief geschockt", sagte er. Er sei selbst Teilnehmer des Rosenmontagszuges gewesen, zu dem rund 1.500 Menschen erwartet worden waren.

Auch der Vorsitzende des Karnevalsvereins, Christian Dieste, sagte dem hr, alle seien "völlig schockiert".

+++ Bouffier zeigt sich zutiefst betroffen +++

18.21 Uhr: Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) teilte mit, er sei zutiefst betroffen wegen der Tat in Volkmarsen. "Ich bin schockiert über diese schlimme Tat, durch die viele unschuldige Menschen zum Teil schwer verletzt worden sind. Ich bin mit meinen Gedanken bei den Opfern und ihren Angehörigen und Freunden und wünsche allen eine schnelle und vollständige Genesung." Weiter warnte Bouffier vor Spekulationen über den Tathergang. Die Aufklärung solle den Ermittlern überlassen werden.

+++ Hinweisportal der Polizei eingerichtet +++

17.59 Uhr: Die Polizei Nordhessen hat ein Hinweisportal eingerichtet. Zeugen werden gebeten, ihre Bilder und Videos von der Tat dort hochzuladen. Gleichzeitig bittet die Polizei, keine Aufnahmen in den sozialen Medien zu verbreiten.

+++ Polizei bestätigt: 7 Schwerverletzte unter 30 Verletzten +++

17.53 Uhr: Der Frankfurter Polizeipräsident Gerhard Bereswill hat bestätigt: Nach dem Vorfall in Volkmarsen gibt es 30 Verletzte, darunter sieben Schwerverletzte. Die Ermittlungen zu dem Vorfall werden von Frankfurt aus geleitet.

+++ 30 Verletzte in Volkmarsen +++

Die Verletzten werden in umliegende Krankhäuser gebracht. Bild © picture-alliance/dpa

17.40 Uhr: Die Agentur Reuters berichtet, dass 30 Menschen bei dem Vorfall in Volkmarsen verletzt wurden. Sie werden mit Krankenwagen und Hubschraubern in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Polizei und Rettungskräfte sind mit einem Großaufgebot vor Ort.

+++ Polizei: Dutzende Verletzte in Volkmarsen +++

17.14 Uhr: Die Polizei geht nach dem Zwischenfall in Volkmarsen nach bisherigen Erkenntnissen von Dutzenden Verletzten aus. Darunter seien auch Schwerverletzte und Kinder. Die genaue Zahl sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher am Montag.

Unseren Artikel zu den Geschehnissen in Volkmarsen finden Sie hier.

Videobeitrag Video zum Video Auto fährt in Rosenmontagsumzug [Videoseite] Video Ende des Videobeitrags

+++ Innenministerium: Anschlag kann nicht ausgeschlossen werden +++

In Volkmarsen ist ein Auto in die Menge des Rosenmontagszugs gefahren. Bild © hr

17.09 Uhr: Nach dem Zwischenfall mit einem Auto in Volkmarsen kann nach Angaben des hessischen Innenministeriums ein Anschlag nicht ausgeschlossen werden. Ein Sprecher begründete das am Montag mit der Situation vor Ort. Es gibt zum Tathergang allerdings unterschiedliche Angaben. Zuvor hatte ein Polizeisprecher in Volkmarsen gesagt: "Wir gehen nicht von einem Anschlag aus. Wir gehen von einem vorsätzlichen Tatgeschehen aus."

+++ Polizei: Fastnachtsumzüge in Hessen werden abgebrochen +++

16.40 Uhr: Nachdem ein Auto in einen Rosenmontagszug in Volkmarsen gefahren ist und mehrere Menschen verletzt hat, werden alle Fastnachtsumzüge in Hessen vorsichtshalber abgebrochen. Das teilte das Polizeipräsidium Westhessen am Montag mit. Betroffen war etwa der Rosenmontagsumzug in Kiedrich (Rheingau-Taunus-Kreis).

+++ Auto fährt in Karnevalsumzug - Polizei nimmt Fahrer fest +++

Ein silberfarbener Kombi fuhr in Volkmarsen in den Rosenmontagszug. Bild © picture-alliance/dpa

15.50 Uhr: Die Polizei hat in Volkmarsen (Waldeck-Frankenberg) einen Mann festgenommen, der mit seinem Mercedes-Kombi in den Rosenmontagszug gefahren sein soll. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 29 Jahre alten deutschen Staatsbürger aus der Region. Mehrere Menschen sollen verletzt worden sein, wie die Ermittler am Montag mitteilten. Die Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen.