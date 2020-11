Zum Artikel 154 Verletzte bei Karnevalumzug : Die Amokfahrt von Volkmarsen und die Frage nach dem Warum

Vor 100 Tagen steuerte Maurice P. sein Auto in eine Zuschauermenge am Rande des Karnevalumzugs in Volkmarsen. Die Wunden in der Kleinstadt sind noch nicht verheilt. Die drängendste Frage bleibt wohl unbeantwortet. [mehr]