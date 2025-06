Auto rast in Lkw Zwei junge Männer sterben bei Unfall in Gelnhausen

Zwei junge Männer sterben bei Unfall in Gelnhausen

Auto rast in Lkw

In Gelnhausen sind zwei junge Männer bei einem Unfall ums Leben gekommen. Ihr Auto prallte mit hoher Geschwindigkeit gegen einen parkenden Lkw.

Der 25-jährige Fahrer und sein 17-jähriger Beifahrer waren laut Polizei am frühen Donnerstagmorgen mit überhöhter Geschwindigkeit in Gelnhausen (Main-Kinzig) unterwegs. Demnach rasten sie zunächst bei Rot über eine Kreuzung. Anschließend krachte ihr Auto frontal in die Seite eines parkenden Lastwagens.

Audiobeitrag Bild © picture alliance/dpa | Jens Büttner | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Die beiden jungen Männer wurden im Unfallwagen eingeklemmt und starben noch an der Unfallstelle. Der genaue Unfallhergang war zunächst noch unklar. Die Polizei sucht nach Zeugen. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf rund 100.000 Euro.

Schwerer Unfall bei Birstein

Auch auf der L3195 bei Birstein (Main-Kinzig) ereignete sich in der Nacht zum Donnerstag ein schwerer Unfall. Dort verlor ein 39-Jähriger in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb in einem angrenzenden Feld liegen.

Ein Rettungshubschrauber brachte den Fahrer ihn in eine Klinik. Auch sein 20-jährige Beifahrer wurde schwer verletzt. Der Schaden beträgt rund 7.000 Euro.