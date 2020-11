Zum Artikel "Persönliche und familiäre Gründe" : Peter Tauber beendet seine politische Karriere

Peter Tauber sieht seine Zukunft nicht mehr in der Politik. In einem Schreiben an die Mitglieder seines hessischen Wahlkreises erläutert der gebürtige Frankfurter und einstige Generalsekretär der Bundes-CDU die Gründe für seinen Rückzug. [mehr]