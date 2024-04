Auto steckt an Hanauer Bahnhof in Schotterbett fest

Ein 58-jähriger Autofahrer ist in der Nacht zum Montag am Hanauer Hauptbahnhof in ein Schotterbett gefahren und dort zwischen zwei Güterwaggons steckengeblieben.

Laut Polizei hatte er eine Abkürzung gesucht. Rettungskräfte mussten ihn und seinen elfjährigen Sohn befreien. Der Mann wurde leicht verletzt. Er stand wohl unter Medikamenteneinfluss.