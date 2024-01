Autofahrer begeht Unfallflucht in Lampertheim

Kurzmeldung Autofahrer begeht Unfallflucht in Lampertheim

Ein Autofahrer hat am Sonntagabend in einem Kreisverkehr in Lampertheim (Bergstraße) einen Rollerfahrer geschnitten und zu Fall gebracht.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, fuhr der Wagen davon. Der 66 Jahre alte Rollerfahrer kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Die Polizei sucht Zeugen.