Autofahrer fährt gegen Hauswand in Haiger

Kurzmeldung Autofahrer fährt gegen Hauswand in Haiger

Ein Autofahrer ist am Donnerstagmorgen in der Nähe des Rathauses in Haiger (Lahn-Dill) gegen eine Hauswand gefahren.

Wie die Polizei mitteilte, verwechselte der Fahrer wohl Gas und Bremse. Ob der Fahrer sich bei der Kollision verletzte, war zunächst noch unklar.