Zum Artikel Regionalliga-Spitzenreiter strauchelt : Steinbach verliert Sechs-Tore-Spektakel gegen Verfolger Freiburg

Für den TSV Steinbach Haiger wird die Luft an der Spitze der Regionalliga Südwest langsam dünn. Die Mittelhessen zogen im Topspiel gegen Freiburg den Kürzeren und könnten den Platz an der Sonne bald verlieren. Lange Gesicher gab es auch in Stadtallendorf. [mehr]