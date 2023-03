Autofahrer gerät in Rödermark in Gegenverkehr

Zwei Verletzte Autofahrer gerät in Rödermark in Gegenverkehr

Offenbar aus Übermüdung ist ein 46 Jahre alter Autofahrer am Freitagabend in Rödermark (Offenbach) in den Gegenverkehr geraten und hat einen Unfall mit zwei Verletzten verursacht.

Wie die Polizei am Samstag berichtete, touchierte der Wagen des Mannes zunächst ein entgegenkommendes Fahrschul-Fahrzeug und kollidierte dann mit einem weiteren Wagen. Der Fahrer des letzten Wagens sowie der Unfallverursacher kamen in eine Klinik. Die Insassen des Fahrschul-Autos blieben unverletzt.