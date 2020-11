Zum Artikel Verzögerungen östlich von Frankfurt : Stellwerkstörung im S-Bahn-Verkehr wird zur Geduldsprobe

Manche flüchteten verbotenerweise, andere pinkelten in Becher: Wegen einer Stellwerkstörung in Offenbach ging im S-Bahnverkehr östlich von Frankfurt am Donnerstag zeitweise nichts mehr. Die Auswirkungen zogen sich länger hin. [mehr]