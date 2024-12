Autofahrer in Riedstadt fährt Mann absichtlich an

Ein Autofahrer soll am Montag in Riedstadt (Groß-Gerau) einen 31 Jahre alten Fußgänger absichtlich angefahren haben.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft vom Mittwoch wurde dieser nicht unerheblich am Bein verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Laut Zeugen soll dem Vorfall ein Streit der beiden Männer vorausgegangen sein. Der Autofahrer fuhr nach dem Zusammenstoß mit dem Fußgänger mit seinem Wagen noch gegen eine Wand. Gegen den 39-Jährigen wurde am Dienstag Untersuchungshaft wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts anordnet. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.