Zwei Raser haben auf einer Bundesstraße bei Taunusstein andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Einer der beiden griff auch noch einen Zeugen an.

Zwei Autofahrer haben sich am Freitagabend auf der B417 in der Nähe von Taunusstein (Rheingau-Taunus) ein illegales Autorennen geliefert und einen Unfall verursacht. Anschließend griff einer der Raser einen Zeugen tätlich an und flüchtete, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Ein Fahrer in einem dunklen BMW und ein Fahrer in einem dunklen Audi überholten sich demnach gegen 20 Uhr mehrfach gegenseitig mit hoher Geschwindigkeit und gefährdeten dabei auch andere Verkehrsteilnehmer.

Beim Überholen eines unbeteiligten Wagens kam der BMW-Fahrer gegen das andere Fahrzeug, weil er offenbar dem Gegenverkehr ausweichen wollte. Dabei geriet der BMW erst recht in den Gegenverkehr, prallte dort gegen einen entgegenkommenden Wagen und schlitzte dessen Reifen auf. Verletzt wurde niemand.

Fahrer greift Zeugen an

Nach Zeugenangaben stellte der BMW-Fahrer sein Auto danach auf einem Supermarktparkplatz ab und wollte fliehen. Ein Zeuge versuchte ihn aufzuhalten, woraufhin ihn der Raser tätlich angriff, wie es in der Polizeimitteilung heißt. Der Mann konnte entkommen.

Die Polizei schleppte den beschädigten BMW daraufhin ab, nach dem Fahrer wird gefahndet. Auch die Suche nach dem Audi-Fahrer dauert noch an. Die Beamten bitten mögliche Zeugen um Mithilfe.