Autos kollidieren bei Waldsee in Langen

Kurzmeldung Autos kollidieren bei Waldsee in Langen

An der Einfahrt zum Waldsee in Langen (Offenbach) sind am Sonntag drei Autos zusammengestoßen.

Wie die Polizei am Montag berichtete, wurden dabei fünf Menschen leicht verletzt. Ein Hubschrauber war im Einsatz. Laut Polizei hatte eine 19 Jahre alte Autofahrerin beim Abbiegen den entgegenkommenden Wagen eines 38-Jährigen übersehen. Die Pkw wurden gegen einen dritten Pkw geschleudert.