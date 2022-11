Zwei mit Tüchern maskierte Männer haben in der Nacht zum Sonntag einen Senioren in seinem Haus in Bad Zwesten (Schwalm-Eder) überfallen.

Nach Polizeiangaben weckten die Täter den Schlafenden und zwangen ihn mit vorgehaltener Pistole zur Herausgabe seines Bargelds. Anschließend flüchteten sie mit der laut Polizei geringen Beute.