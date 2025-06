Ein 22-Jähriger ist im Langener Waldsee ertrunken. Eine Schwimmerin fand ihn unter Wasser, Rettungskräfte konnten nichts mehr für den Mann tun.

Laut Polizei war der 22-Jährige am Donnerstag offenbar mit seinen Freunden zu Besuch am See, als er gegen 17 Uhr plötzlich vermisst wurde. Nachdem die Schwimmerin ihn im Wasser gefunden hatte, konnten die alarmierten Rettungskräfte nichts mehr für den Mann tun. Er starb noch am Unfallort.

Tödlicher Badeunfall am Langener Waldsee Notarzteinsatz am Langener Waldsee.

Freunde von Kriseninterventionsteam betreut

Ein Kriseninterventionsteam kümmerte sich um die Freunde des Toten, die ihn zuvor gesucht hatten. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar.

Die Polizei mahnt zur Vorsicht beim Schwimmen in Seen, Meer und Flüssen. "Die meisten Unfälle beim Schwimmen passieren durch falsche Selbsteinschätzung und Unvorsichtigkeit", heißt es in der Mitteilung der Polizei.