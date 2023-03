Auf der L3475 ist am Mitttwoch bei Linden (Gießen) ein Baum auf ein Auto gestürzt.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde die 30 Jahre alte Autofahrerin durch Glassplitter verletzt und in eine Klinik gebracht. Ein 27-Jähriger, der ebenfalls in dem Auto saß, blieb unverletzt.