Bei einem Streit am Freitagabend in Eschwege (Werra-Meißner) erlitt ein 21 Jahre alter Mann Verletzungen am Kopf.

Gegen 21 Uhr geriet er laut Polizei mit einem 22-Jährigen aneinander. Der 22-Jährige schüttete dem 21-Jährigen im Verlauf des Streits Wodka über und schlug ihm mit der Flasche gegen den Kopf. Worum es in dem Streit ging, ist unklar. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.