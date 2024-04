Mann in Wiesbadener Bus mit Messer angegriffen

Ein 28-Jähriger ist am Mittwochabend in einem Bus in Wiesbaden mit einem Messer verletzt worden.

Beim Aussteigen stach ihm der noch unbekannte Täter in den Arm. Die Wunde musste in einem Krankenhaus genäht werden. Der Täter soll etwa 1,75 Meter groß gewesen sein und eine Hose im Camouflage-Look getragen haben.