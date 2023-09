Eine betrunkene Autofahrerin ist in Bebra (Hersfeld-Rotenburg) in eine Verkehrsinsel gekracht und hat zahlreiche Verkehrsschilder zerstört.

Die 28-Jährige habe nach dem Vorfall am Freitag Fahrerflucht begangen, teilte die Polizei in Fulda am Samstag mit. Beamte hätten das Auto und die Frau später in einem Wohngebiet gefunden. Gegen sie läuft nun ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Trunkenheit am Steuer und Verkehrsunfallflucht. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 10.000 Euro.