Weniger Vorräte in Corona-Krise : Darum ist Michaela Willhardt dankbar für jede Blutplasma-Spende

Die Blutplasmazentren in Hessen suchen gerade in Coronazeiten nach Spendern. Warum das unter Umständen überlebenswichtig ist, weiß Michaela Willhardt. Sie leidet an einem seltenen Immundefekt, der sie fast das Leben kostete. [mehr]