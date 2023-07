Ein Autofahrer hat in der Nacht zum Samstag in Eschwege eine Leitplanke gerammt und ist eingeschlafen.

Wie die Polizei berichtete, fand eine von Zeugen alarmierte Streife den 29-Jährigen schlafend in seinem Fahrzeug. Den Angaben zufolge stand er unter Alkoholeineinfluss. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Ob der Mann schon während der Fahrt eingeschlafen war, ist nicht bekannt. An Leitplanke und Auto entstand Schaden in unbekannter Höhe.