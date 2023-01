Ein Biber sorgt im Reinheimer Stadtteil Zeilhard (Darmstadt-Dieburg) derzeit für vollgelaufene Keller.

Videobeitrag Video Biber überschwemmt regelmäßig Keller Video Biber (Archivfoto) Bild © Klaus Hentschel Ende des Videobeitrags

Weil er in einem Bach immer wieder neue Staudämme baut und so für Überschwemmungen sorgt, laufen in einem gesamten Straßenzug die Keller voll. Anwohner sind verzweifelt, sie müssen jeden Tag mehrere Eimer Wasser aus ihrem Keller schöpfen.