Bei Bauarbeiten in Wiesbaden-Biebrich wurde die Bombe entdeckt. Bild © 5vision.news

Bombe in Wiesbaden gefunden – 10.000 Menschen im Evakuierungsbereich

Evakuierung am Morgen

Im Wiesbadener Stadtteil Biebrich ist eine 500 Kilo schwere Weltkriegsbombe gefunden worden. Sie soll am Mittwochmittag entschärft oder kontrolliert gesprengt werden. Rund 10.000 Anwohner sind betroffen, ebenso zwei Autobahnen.

Die Weltkriegsbombe sei bei Bauarbeiten in Biebrich nördlich des Kallebads gefunden worden, teilte die Stadt Wiesbaden am Dienstagabend mit.

Der umliegende Bereich soll den Angaben der Stadt zufolge bis um 9 Uhr am Mittwochmorgen evakuiert sein, damit die Bombe bis spätestens 12 Uhr entschärft oder kontrolliert gesprengt werden könne.

Rund 10.000 Menschen betroffen

Einsatzkräfte von Ordnungsamt, Feuerwehr, Polizei, Hilfsorganisationen und Kampfmittelräumdienst sind bereits im Einsatz.

Der Radius des Evakuierungsbereichs wurde auf einen Kilometer festgelegt, mehr als 10.000 Einwohnerinnen und Einwohner sind betroffen. Acht Kindertagesstätten befinden sich in dem Radius, es werde dort keine Notbetreuung angeboten, so die Stadt. Auch an drei betroffenen Schulen entfällt die Ferienbetreuung.

Für Menschen, die nicht bei Familie, Freunden oder Bekannten außerhalb der Sperrzone unterkommen können, hat die Stadt eine Betreuungsstelle im Haus der Vereine im Stadtteil Dotzheim eingerichtet. Shuttle-Busse fahren Anwohner und Anwohnerinnen bis 8.45 Uhr im Zehn-Minuten-Takt dorthin.

Der Bereich innerhalb der roten Linie soll nach Angaben der Stadt für die Entschärfung oder kontrollierte Sprengung der Bombe evakuiert werden. Bild © Stadt Wiesbaden

Bürgertelefon eingerichtet

Auch ein Bürgertelefon (0611 / 31-8080) wurde am Mittwochabend freigeschaltet, um Fragen zu beantworten oder Transporte für Menschen zu organisieren, die sich nicht selbstständig aus dem Gebiet bewegen können. Die Stadt bat darum, von Anrufen bei den Notrufen 110 und 112 abzusehen. Die Stadt informiert fortlaufend über die Situation auf der eigenen Infoseite .

Beeinträchtigungen im Verkehr erwartet

Auf Sperrungen müssen sich auch Autofahrer einstellen. Betroffen sind neben einigen Straßen im Stadtgebiet auch die A643 und die A66 im Bereich des Schiersteiner Kreuzes.

Auf beiden Autobahnen soll es voraussichtlich ab 9.30 Uhr am Mittwoch Vollsperrungen geben. Mit ersten Einschränkungen des Verkehrs rechnet die Stadt schon ab 7 Uhr.

Auch die Deutsche Bahn stellt nach Angaben der Stadt den Personen- und Güterverkehr ab 11.40 Uhr auf der Strecke zwischen Wiesbaden-Biebrich und Eltville (Rheingau-Taunus) ein.

