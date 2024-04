Weltkriegsbombe in Wiesbaden-Biebrich erfolgreich entschärft

Bombe in Wiesbaden entschärft - Anwohner dürfen zurück

Der Kampfmittelräumdienst hat eine 500 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe im Wiesbadener Stadtteil Biebrich entschärft. Widerstand von Anwohnern und zahlreiche Liegendtransporte hatten die Evakuierung um Stunden verzögert.

Die Weltkriegsbombe gegenüber dem Kallebad in Wiesbaden-Biebrich sei gegen 14.20 Uhr erfolgreich entschärft worden, teilte die Stadt Wiesbaden am Mittwoch mit.

Anwohnerinnen und Anwohner dürften in ihre Wohnungen und Häuser zurückkehren. Das Sperrgebiet dürfe wieder betreten werden und Straßensperrungen würden aufgehoben. Rund 10.000 Menschen waren von der Evakuierung betroffen.

Die Bombe hat Rostpartikel im Sand hinterlassen - hier wurde sie entdeckt. Bild © Andreas Arnold, picture-alliance/dpa

Transporte und Widerstand kosteten Zeit

Probleme hatte es zuvor bei der Evakuierung des Sperrgebiets von rund einem Kilometer um den Fundort gegeben: Mehrere Anwohner hatten Widerstand geleistet und sich der Aufforderung der Polizei widersetzt, ihre Häuser und Wohnungen für die Entschärfung zu verlassen.

Zudem hatte es viele kurzfristige Liegendtransporte gegeben, die mehr Zeit in Anspruch genommen hätten, hieß es während des laufenden Evakuierungseinsatzes vom Ordnungsamt, Feuerwehr, Polizei und verschiedenen Hilfsorganisationen.

Noch bis zum Vormittag hätten sich Einwohner und Einwohnerinnen deswegen kurzfristig bei der Stadt gemeldet. Nach der Entschärfung müssten diese Menschen zurückgebracht werden, sodass der Einsatz noch mehrere Stunden dauere, teilte die Feuerwehr auf X mit.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts Einstellungen

Planmäßig sollte die Evakuierung der Sperrzone bereits um 9 Uhr abgeschlossen sein. Am Morgen hatte die Einsatzleitung den Zeitplan dann zunächst um zwei Stunden nach hinten verschoben und schließlich nochmals auf "ab 13 Uhr" verlegt.

Großer Andrang in der Betreuungsstelle

Der Radius des Evakuierungsbereichs wurde am Dienstagabend auf einen Kilometer festgelegt. Acht Kindertagesstätten und drei Schulen lagen in dem Radius, Notbetreuungen in den Ferien entfielen.

Für Menschen, die nicht bei Familie, Freunden oder Bekannten außerhalb der Sperrzone unterkommen können, hatte die Stadt eine Betreuungsstelle mit 200 Plätzen im Haus der Vereine im Stadtteil Dotzheim eingerichtet.

Bild © Stadt Wiesbaden, OpenStreetMap-Mitwirkende, hessenschau.de

A66 und A643 bei Wiesbaden wieder frei

Kurz nach der Entschärfung konnten auch die gesperrten Autobahnabschnitte der A643 und der A66 im Bereich des Schiersteiner Kreuzes wieder für den Verkehr freigegeben werden. Die A66 war seit dem Morgen zwischen Wiesbaden-Biebrich und Wiesbaden-Frauenstein sowie A643 zwischen Wiesbaden-Äppelallee und dem Schiersteiner Kreuz voll gesperrt worden.

Auch die Deutsche Bahn hatte den Personen- und Güterverkehr ab 11.40 Uhr auf der Strecke zwischen Wiesbaden-Biebrich und Eltville (Rheingau-Taunus) eingestellt. Am Nachmittag rollte der Bahnverkehr wieder an - es kam zu einigen Ausfällen und Verspätungen auf der Strecke. Die Busse in Wiesbaden fuhren bereits kurz nach der Entschärfung wieder.

Weitere Informationen Ende der weiteren Informationen