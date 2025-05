Brand in ehemaliger Klinik in Bad König

In der ehemaligen Odenwaldklinik in Bad König (Odenwald) hat es am Montagabend gebrannt.

Laut Polizei entstand der Schwelbrand in einer Küche. Durch Hitzeentwicklung und Ruß seien Decken, Fenster und Mobiliar in Mitleidenschaft gezogen worden. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden im niedrigen fünfstelligen Euro-Bereich. Zeugen sahen vier Jugendliche weglaufen.