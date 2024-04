Brillen-Dieb in Fulda gefasst

Ein Einbrecher in ein Brillen-Geschäft in Fulda ist in der Nacht zum Montag auf frischer Tat ertappt worden.

Wie die Polizei am Dienstag meldete, hatte der 43 Jahre alte mutmaßliche Dieb mehrere Dutzend Brillen im Wert von mehreren tausend Euro bei sich. Der Mann aus Poppenhausen wurde daraufhin von der Polizei vorübergehend festgenommen.