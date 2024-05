Diskussion nach Gewalt an Schule in Baunatal

Ende April soll es zur Gewalt an einer Grundschule in Baunatal gekommen sein. Eine Betreuungskraft soll mehreren Kindern gegenüber verbal und körperlich gewalttätig gewesen sein. Was genau ist vorgefallen – und wie lässt sich Gewalt an Schulen verhindern?