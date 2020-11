Zum Artikel Debatte über Entschädigungen : Was Bistümer in Hessen bisher an Missbrauchsopfer gezahlt haben

Können Opfer von sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche auf höhere Entschädigungszahlungen hoffen? Auch darum geht bei der Bischofskonferenz in Fulda. Bisher lagen die Beträge in den hessischen Bistümern meist deutlich unter dem, was die Kirche selbst als angemessen ansieht, wie eine hessenschau.de-Umfrage zeigt. [mehr]