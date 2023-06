Bundesjägertag in Fulda - Jäger kritisieren Waffengesetz

Der Deutsche Jagdverband sieht eine mögliche Verschärfung des Waffengesetzes kritisch.

Beim Bundesjägertag am Donnerstag in Fulda veröffentlichte der Verband ein Positionspapier mit Forderungen an die Politik. Eine Verschärfung des Waffenrechts würde nicht für mehr Sicherheit sorgen, sondern könnte sich ihrer Meinung nach sogar kontraproduktiv auswirken.