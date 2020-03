In unserem Ticker informieren wir Sie über die aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus in Hessen. Die Zahl der bestätigten Infektionen ist auf 2.392 gestiegen.

Die wichtigsten Meldungen:

Im Kampf gegen das Coronavirus hat die Landesregierung in den vergangenen Tagen bereits eine Reihe von Maßnahmen beschlossen. Den aktuellen Stand der Verordnungen finden Sie auf www.corona.hessen.de .

+++ Lufthansa bringt Masken mit Passagier-Jet +++

20.47 Uhr: Die Lufthansa hat am Freitag Atemschutzmasken für hessische Krankenhäuser und weitere medizinische Einrichtungen in einem Passagier-Flugzeug nach Frankfurt befördert. Wie die Fluglinie bei Twitter mitteilte, nahmen Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) und Sozialminister Kai Klose (Grüne) die Lieferung persönlich entgegen.

Masken statt Passagier, Flugreisen in Zeiten von Corona. Bild © Lufthansa (Twitter)

+++ Eintracht-Lieferservice für Risikopatienten +++

19.57 Uhr: Auch Eintracht Frankfurt beteiligt sich an den zahlreichen Hilfsangeboten in Zeiten der Coronakrise und erledigt Einkäufe für Risikopatienten. Wie der Verein am Freitag mitteilte, wurde die seit Dienstag laufende Aktion bereits gut angenommen. Die bestellten Waren werden von Eintracht-Mitarbeiter eingekauft, bei Bedarf im Kühlraum des Vereinslokals zwischengelagert und später auch ausgeliefert. Der Service richtet sich an alle gefährdeten Vereinsmitglieder im Frankfurter Stadtgebiet.

+++ Vorübergehend keine Vermögensprüfung bei Hartz IV +++

19.11 Uhr: Aufgrund der Corona-Pandemie stoßen aktuell einige Freiberufler an ihre finanziellen Grenzen und müssen teilweise Hartz IV beantragen. In diesem Fall verspricht Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) unbürokratische Hilfe. "In den nächsten Monaten gibt es nicht die übliche Vermögensprüfung und die Angemessenheitsprüfung, bevor man Arbeitslosengeld II erhält", so Al-Wazir am Freitag im Coronaupdate des hr. "Für Miete, Krankenversicherung und Lebensunterhalt ist an dieser Stelle gesorgt." Dies würde aber nur für wenige Monate gelten. "Diese Prüfungen sind nicht für ewig und alle Zeiten ausgesetzt - aber für die nächsten Monate. Ich hoffe, dass die Leute, die es betrifft, nicht lange auf die Unterstützung angewiesen sind und da schnell wieder rauskommen", so Al-Wazir weiter.

+++ Main-Kinzig-Kreis verhindert Arztpraxen-Schließung +++

18.40 Uhr: Um die drohende Schließung zahlreicher Arztpraxen zu verhindern, mobilisiert der Main-Kinzig-Kreis Reservebestände an Schutzausrüstung. Über das Gefahrenabwehrzentrum des Landkreises seien deshalb in den vergangenen Tagen verschiedene Lager angezapft worden. Zuvor seien "dringende Appelle des Kreises in Richtung des Bundesgesundheitsministers, in Richtung der Landesregierung und auch bei der Kassenärztlichen Vereinigung folgenlos geblieben", erklärte der Landkreis am Freitag.

Über das Wochenende würden die Reservebestände an Mundschutz, Handschuhen und Kitteln nun den rund 180 niedergelassenen Ärzten zur Verfügung gestellt werden, die ansonsten in den kommenden Tagen ihren Betrieb eingestellt hätten, hieß es in der Mitteilung.

+++ Land will übriges Infektionsschutzmaterial abkaufen +++

18.15 Uhr: Wirtschaftsminister Al-Wazir (Grüne) hat am Freitag Unternehmen um Unterstützung bei der Beschaffung von Infektionsschutzmaterial gebeten. Eine schnelle Hilfe wäre es, nicht benötigte Bestände dem Land Hessen zum Kauf anzubieten", erklärte er in einer schriftlichen Mitteilung.

"Darüber hinaus bitte ich Sie zu prüfen, ob Sie in Ihren Betrieben Produktionslinien, die derzeit stillstehen oder ihre Kapazität nicht ausschöpfen, auf die Herstellung dieser dringend benötigten Artikel umstellen können", schrieb Al-Wazir zudem. Unternehmen könnten so einen Beitrag zur Bewältigung der Pandemie leisten und die Auslastung ihrer Produktion verbessern. Zu dem benötigten Material gehörten beispielsweise Atemschutzmasken, chirurgischer Mundnasenschutz sowie Schutzbrillen, Vollgesichtsmasken, Schutzkittel, Ganzkörperschutzanzüge und Einmalhandschuhe.

+++ Kreis Limburg-Weilburg sucht Corona-Hilfe +++

18.12 Uhr: Der Landkreis Limburg-Weilburg, der in Hessen besonders schwer von der Corona-Krise betroffen ist, sucht mit einem Aufruf medizinisches Personal für die kommende Zeit. Wer "über einschlägige und nachweisliche Erfahrung" in medizinischen Berufen oder verwandten Feldern verfüge, derzeit aber nicht in diesem Beruf tätig sei, solle sich melden. Das gab Landrat Michael Köberle (CDU) am Freitag bekannt. "Für unser Gesundheitswesen stellt die Corona-Pandemie eine sehr große Belastungsprobe dar." Man habe momentan die Lage noch unter Kontrolle. Die Situation könne sich aber verschärfen, so heißt es in dem Aufruf weiter. Der Landkreis möchte daher vorbereitet sein.

+++ Ökumenisches Glockenläuten am Samstag +++

18.01 Uhr: Am Samstagabend sollen hessenweit die Glocken der katholischen und evangelischen Gemeinden um 19.30 Uhr läuten. Damit wollen die Kirchen, wie es in einer Pressemitteilung vom Freitag heißt, "ein starkes Zeichen in Zeiten der Krise" setzen. Dafür sollen die Glocken insgesamt fünf Minuten lang läuten.

+++ Landkreis Bergstraße ruft zur Erntehilfe auf +++

17.46 Uhr: Christian Engelhardt (CDU), Landrat des Kreises Bergstraße, hat die Menschen aus der Region zur Unterstützung bei der Ernte aufgerufen. Vor allem Erdbeeren, Spargel und Rhabarber müssten in den kommenden Wochen geerntet werden. Doch wegen der Covid-19-Pandemie fehlten dazu die Helfer, sagte er am Freitag. Mit der derzeitigen Anzahl der Helfer könne höchstens ein Drittel der Ernte eingebracht werden. "Wir brauchen dringend Menschen, die mit anpacken und uns bei der Ernte unterstützen."

+++ Kreißsaal-Zutrittsverbot für Papas +++

17.43 Uhr: Die ersten hessischen Krankenhäuser haben im Zuge des Coronavirus entschieden, keine werdenden Väter mehr in die Kreißsäle zu lassen. So soll das Infektionsrisiko minimiert werden, teilten das Uniklinikum Frankfurt, die Lahn-Dill-Kliniken und das Hospital zum Heiligen Geist in Fritzlar (Schwalm-Eder) mit. In anderen Kliniken ist weiter eine Begleitperson bei der Geburt erlaubt, die Besuchsregeln danach aber extrem eingeschränkt.

+++ Frankfurt bietet Mietern und Pächtern Aufschub +++

17.31 Uhr: Um die laufenden Miet- und Pachtverhältnisse zu sichern, will die Stadt Frankfurt ihren Mietern und Pächtern einen zeitlichen Zahlungsaufschub einräumen. "Wir wollen damit bei Bedarf den Unternehmen helfen, die Zeit zu überbrücken, bis die angekündigten Finanzhilfen von Bund und Land ausgeschüttet werden", sagte Jan Schneider, Dezernent für Bau und Immobilien in Frankfurt.

"Gerade für Einzelhändler, Gastronomen oder den Kulturbetrieb kann die aktuelle Krise existenzbedrohend sein", erklärte er. "Läden, Gaststätten, Bühnen und Ausstellungsräume sind geschlossen. Umsätze sind über Nacht auf Null gesunken." Gleichzeitig würden weiterhin die laufenden Kosten anfallen.

+++ 527 Corona-Patienten in hessischen Kliniken +++

17.22 Uhr: In Hessens Krankenhäusern liegen derzeit wegen der vom Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 mehr als 500 Patienten. Das teilte das Sozialministerium am Freitag in Wiesbaden mit, die Zahlen stammen vom Donnerstag. Von den 527 Covid-19-Patienten in stationärer Behandlung wurden 405 in normalen Pflegebetten betreut. 88 lagen auf Intensivstationen und wurden beatmet. 34 weitere brauchten zwar ein Intensivbett, mussten aber nicht beatmet werden.

+++ Ausfälle und Aufstockungen im VRN-Bahnverkehr +++

17.03 Uhr: Von kommender Woche an gibt es einige Änderungen im Zugverkehr zwischen der rheinland-pfälzischen Stadt Worms und mehreren hessischen Bahnhöfen. Das kündigte der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) am Freitag an. Demnach fährt die Regionalbahn 63 ab Montag, 30. März, bis einschließlich Samstag, 4. April, zwischen Worms und Bensheim (Bergstraße) nur einschränkt. Der Grund seien krankheitsbedingte Personalausfälle.

Auf anderen Strecken soll das Angebot von Verbindungen im Regionalverkehr aufgestockt werden. Nach Einschränkungen in der vergangenen Woche gebe es von Dienstag, 31. März, an weitere Frühverbindungen zwischen Worms und Biblis (Bergstraße) sowie zwischen Worms und Bensheim. Außerdem soll ein Frühzug mehr zwischen Fürth (Bergstraße) und Weinheim in Baden-Württemberg fahren.

+++ Streit um Corona-Testcenter in Staufenberg +++

16.57 Uhr: Die Kassenärztliche Vereinigung Hessen (KVH) hat heftige Kritik an Peter Gefeller (SPD), dem Bürgermeister von Staufenberg (Gießen), geäußert. "Es ist unglaublich, wie sich ein Kommunalpolitiker aktuell aufführt", heißt es in einer Mitteilung vom Freitag. Hintergrund des Ärgers ist, dass Gefeller ein geplantes Corona-Testcenter in seiner Gemeinde nach längerem Hin und Her ablehnte. "In keinem anderen hessischen Landkreis gab es vergleichbare Probleme, war die Kommunalpolitik derart unkooperativ wie in Gießen und Umgebung", kritisierte die KVH. Das Testcenter in Lich war zuvor wegen fehlender Unterstützung geschlossen worden. Der Landkreis will am Montag über einen alternativen Standort beraten.

+++ Frankfurter Hafenpark nun mit Bauzaun abgeriegelt +++

16.50 Uhr: Im Kampf gegen eine weitere Ausbreitung des Coronavirus ist eine Fitnessanlage im Frankfurter Hafenpark mit einem Bauzaun abgesperrt worden. Da sich trotz Absperrband und wiederholter Ansagen der Polizei immer wieder einige Sportler nicht an das Verbot hielten und die Calisthenicsanlagen weiter nutzten, wird die Anlage nun mit einem Bauzaun abgeriegelt. Das teilte das Umwelt-Dezernat der Stadt am Freitag mit. "Ich weiß, die Sperrung ist gerade jetzt für viele SportlerInnen hart. Ein überwiegender Teil hält sich trotzdem vorbildlich an das Verbot. Ein anderer Teil aber - darunter viele Jugendliche und junge Erwachsene - ignoriert das Verbot. Sie gefährden damit sich und andere", erklärt Frankfurts Umweltdezernentin Rosemarie Heilig, die nun auf eine Verbesserung der Situation hofft. "Eine letzte Konsequenz wäre, die Anlagen komplett abzubauen."

Die Fitnessgeräte am Hafenpark dürfen vorerst nicht genutzt werden. Bild © Umwelt-Dezernat Frankfurt

+++ Hotel wird zur Quarantäne-Station +++

16.37 Uhr: Von kommender Woche an hat die Stadt Frankfurt eine zusätzliche Unterbringungsmöglichkeit für Menschen aus Gemeinschaftsunterkünften, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben oder als Verdachtsfälle gelten. "Vom 1. April an sind in einem Hotel vier Zimmer fest gebucht", sagte eine Sprecherin des Sozialdezernats am Freitag. Bei Bedarf könne das bis auf 55 Zimmer ausgebaut werden.

Da es sich um eine Apartmentunterkunft mit Kochplatte und privaten sanitären Anlagen handele, könnten mögliche Infizierte so von anderen Bewohnern von Gemeinschaftsunterkünften für Flüchtlinge oder Wohnungslose getrennt werden. Betreut würden die Betroffenen in dem Hotel vom Deutschen Roten Kreuz, sagte die Sprecherin.

+++ Zehn Infizierte im Herborner Altenpflegeheim +++

16.28 Uhr: Nachdem sich eine Mitarbeiterin in einem Altenpflegeheim in Herborn infiziert hatte, sind nun auch weitere Beschäftigte und Bewohner positiv auf den Erreger getestet worden: Sieben Bewohner sowie drei Mitarbeiter hätten sich infiziert. Das teilte der Lahn-Dill-Kreis am Freitag mit. Darunter befinde sich bereits die zuerst getestete Mitarbeiterin.

"Die betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner sind isoliert in ihren Zimmern im Altenpflegeheim untergebracht und werden dort medizinisch durch ihre Hausärzte betreut", teilte der Kreis mit. "Da die Symptomatik bei sechs der sieben Betroffenen zum gegenwärtigen Zeitpunkt mild verläuft, ist es möglich, sie medizinisch im Pflegeheim zu versorgen." Die siebte Person sei bereits am Donnerstag in die Lahn-Dill-Kliniken nach Wetzlar gebracht worden. Die Einrichtung mit rund 30 Bewohnern wurde am Donnerstag unter Quarantäne gestellt. Die infizierten Beschäftigten befinden sich in häuslicher Quarantäne.

+++ Belegte Brote für Obdachlose +++

16.13 Uhr: Die Aktion "100 Nachbarn" verteilt derzeit im Frankfurter Bahnhofsviertel jeden Tag 100 frisch belegte Brötchen an Obdachlose und Suchtkranke. Da durch die Corona-Krise fast keine Menschen mehr unterwegs sind und die Restaurants geschlossen haben, gibt es auch keine Geld- oder Naturalien-Spenden mehr. Ein Problem, das die Initiatorinnen Justina Honsel und Masha Schubbach nun bekämpfen wollen. "Ich glaube, die Leute sind froh, dass wir helfen", so Schubbach. Mehr zu der Aktion erfahren Sie in unserem Beitrag.

+++ Experten rechnen mit sinkenden Schadstoffwerten in der Luft +++

16.09 Uhr: Angesichts einer deutlichen Abnahme des Verkehrs wegen der Corona-Krise rechnen Experten mit sinkenden Schadstoffwerten in der Luft. "Es kann sicher davon ausgegangen werden, dass sich die mit den Einschränkungen einhergehenden Emissionsminderungen, insbesondere des Straßenverkehrs, positiv auf die Schadstoffbelastung der Außenluft auswirken werden", sagte eine Sprecherin des Hessischen Landesamts für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) am Freitag in Wiesbaden.

Für eine genaue Bewertung der Situation sei es aber noch zu früh. Vor allem die Konzentration von Stickstoffdioxid in der Außenluft habe in Hessen seit Donnerstag vergangener Woche (19. März) stark abgenommen. Da sich jedoch fast zur gleichen Zeit die Großwetterlage über Deutschland geändert habe, könne der Rückgang auch zu einem "nicht unerheblichen Teil" auch auf den damit einhergehenden Zufluss von frischer Polarluft zurückzuführen sein.

Leere Straßen: Nach Angaben von Hessen Mobil hat der Verkehr auf den Autobahnen um bis zu70 Prozent abgenommen. Bild © picture-alliance/dpa

+++ Corona-Test bei Landrat Michael Köberle negativ +++

16.01 Uhr: Bei dem Landrat des Kreises Limburg-Weilburg, Michael Köberle (CDU), ist ein Test auf das Coronavirus negativ ausgefallen. Er hoffe, in zwei Wochen nach der Quarantäne an seinen Schreibtisch zurückzukehren, teilte der Landkreis am Freitag mit. Köberle hatte sich mit einem inzwischen positiv auf das Virus getesteten Menschen in einem Raum befunden und daraufhin am Mittwoch freiwillig in häusliche Quarantäne begeben.

+++ Frankfurt richtet Kultur-Notfallfonds ein +++

15.50 Uhr: Die Stadt Frankfurt will Künstler, die wegen der Corona-Krise in finanzielle Probleme geraten sind, mit einem Notfallfonds unterstützen. Wie eine Sprecherin des Kulturdezernats am Freitag mitteilte, wurden dafür zunächst 200.000 Euro zur Verfügung gestellt. "Durch kurzfristige Umschichtungen im Etat wird ein Notfallfonds eingerichtet, mit dem Künstlerinnen und Künstler unbürokratisch geholfen werden kann", versprach Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD). Voraussetzung sei, dass eine existenzielle finanzielle Notlage aufgrund der Corona-Pandemie vorliege und keine Fördermaßnahmen von Bund, Land oder anderen in Anspruch genommen werden können.

+++ Mehr als 500 Menschen wegen Covid-19 im Krankenhaus +++

15.46 Uhr: Mehr als 500 Menschen in Hessen liegen wegen der vom Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 im Krankenhaus. Das teilte das hessische Sozialministerium am Freitag in Wiesbaden mit. Die Zahlen stammen vom Donnerstag. Von den 527 Covid-19-Patienten in stationärer Behandlung wurden 405 in normalen Pflegebetten betreut. 88 lagen auf Intensivstationen und werden beatmet. 34 weitere lagen zwar in Intensivbetten, mussten aber nicht beatmet werden.

+++ Nahverkehr in Frankfurt wird weiter reduziert +++

15.39 Uhr: Aufgrund der Corona-Pandemie hat die Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) angekündigt, ab Montag (30. März) das Angebot erneut zu verringern. In einer Mitteilung vom Freitag heißt es, dass dann verstärkt auf einen Sonntagsfahrplan umgestellt wird. Die wichtigsten Linien fahren ab Wochenstart nur noch im 15-Minuten-Takt – dies aber im Gegensatz zum Sonntag auch am Morgen. Einzelheiten können Nahverkehrs-Nutzer auf der Homepage des RMV einsehen.

+++ Pro Asyl fordert Abschiebestopp +++

15.35 Uhr: Die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl hat einen generellen Abschiebestopp wegen der weltweiten Ausbreitung des Coronavirus gefordert. Betroffene müssen davor geschützt werden, in Länder mit schlechten Gesundheitssystemen abgeschoben zu werden, in denen die Auswirkungen von Corona katastrophal werden können oder bereits sind, hieß es in einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung.

Konkret bezog sich Pro Asyl auf eine in der kommenden Woche bevorstehende Abschiebung zweier Frauen in den Iran, der als eines der weltweit größten Risikogebiete der Coronavirus-Pandemie gilt. Beide Frauen befinden sich den Angaben zufolge in der Abschiebeeinrichtung im Transitbereich des Frankfurter Flughafens, nachdem ihr Asylantrag im Flughafenverfahren abgelehnt worden war. Nach Angaben des Bundesinnenministeriums soll es wegen der Corona-Pandemie keinen generellen Abschiebestopp geben.

+++ Frankfurter Elternbeirat fordert Homeschooling-Strategie +++

15.30 Uhr: Eltern schulpflichtiger Kinder wünschen sich mehr Einheitlichkeit beim digitalen Unterricht in Zeiten von Corona. "Es kann nicht sein, dass die Schulen allein auf sich gestellt bleiben und handgestrickte Lösungen an jeder Schule organisiert werden müssen", sagte Julia Frank, Vorsitzende des Stadtelternbeirates Frankfurt. Nach zwei Wochen Homeschooling zeige sich, "dass das, was die Politik in den letzten Jahren verschleppt hat, den meisten Schulen nun auf die Füße fällt".

Das hessische Kultusministerium müsse eine einheitliche Strategie für digitalen Unterricht erarbeiten, eine klare Empfehlung für ein oder zwei Lernplattformen geben und die technischen Voraussetzungen dafür schaffen. "Wir können aus der jetzigen Situation sicherlich viel für die generelle langfristige Digitalisierung an Schulen lernen", sagte Frank, "aber es sollte nicht einfach so weitergehen wie in den letzten zwei Wochen".

+++ Vergleichsweise viele Corona-Fälle im Kreis Limburg-Weilburg +++

15.24 Uhr: In Hessen kommen derzeit laut Angaben des Sozialministeriums 38,1 Corona-Fälle auf 100.000 Einwohner. In einigen Landkreisen fällt diese Zahl jedoch deutlich höher aus, wie die am Freitag veröffentlichte Statistik belegt. Besonders betroffen sind demnach Limburg-Weilburg (79 Fälle pro 100.000 Einwohner), Schwalm-Eder (61,1) und Fulda (55,2). In absoluten Zahlen gibt es weiter die meisten Fälle in Frankfurt (237) und in den Landkreisen Offenbach (140), Groß-Gerau (137) und Limburg-Weilburg (136). Nach Angaben der Kreisverwaltung mehren sich die Fälle hier vor allem in Mengerskirchen (32).

+++ RadioLiveTheater im Internet statt auf der Bühne +++

15.18 Uhr: Eigentlich bringt das Team vom RadioLiveTheater Hörspiele live auf die Bühne und auf Tour. In der Corona-Krise geht es jetzt den umgekehrten Weg: In Kooperation mit hr2 hat das Team rund um Moderator und Autor Klaus Krückemeyer das Stück "Nicci & Vicci und das Karpatenkalb" produziert, eine Persiflage auf Hörspielserien der 80er Jahre wie "Die drei ???", "Fünf Freunde" oder "TKKG". Mit dabei: Santiago Ziesmer, Schauspieler und Synchonsprecher der Zeichentrick-Kultfigur Spongebob.

Zu finden ist es ab Freitag, 27. März, in der ARD Audiothek, im Radio zu hören am 27. März um 22 Uhr in hr1, am 28. März um 23 Uhr in hr2-kultur und als Podcast hr2-kultur .

+++ Hinz: Mehr Desinfektionsmittel herstellen +++

15.12 Uhr: Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) hat Apotheken und Firmen in der pharmazeutischen und chemischen Industrie dazu aufgerufen, Handdesinfektionsmittel selbst herzustellen. Für die Herstellung würden seit Freitag erleichterte Bedingungen gelten, erklärte sie. Hessen befinde sich in einer Situation, „in der Handdesinfektionsmittel in bislang kaum gekannten Mengen benötigt werden“, daher gebe es für viele Unternehmen nun die Möglichkeit, solche Mittel auch ohne die sonst erforderliche Zulassung herzustellen. „Gerade für Krankenhäuser, Krankentransportdienste, Pflegeeinrichtungen, Praxen oder Labore ist es wichtig, während der Corona-Pandemie mit ausreichend Desinfektionsmitteln versorgt zu sein." Eine einfache Meldung über die geplante Herstellung von Desinfektionsmittel im Betrieb bei der zuständigen Bundesbehörde, der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA), reiche aus.

+++ Frankfurter Krisenstab wächst +++

14.51 Uhr: Am Freitag haben auch Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) und Sozialdezernentin Daniela Birkenfeld (CDU) an der wöchentlichen Sitzung des Krisengremiums teilgenommen. Der Krisenstab plane derzeit einen Appell an die städtischen Gesellschaften wie den Energielieferant Mainova, um Betrieben und Menschen in Not beispielsweise Stromrückstände zu erlassen. Der gleiche Appell gehe auch an private Vermieter.

Der Krisenstab wurde zur Hilfe der Frankfurter Wirtschaft in der Corona-Krise eingerichtet. Neben Wirtschaftsdezernent Markus Frank gehören dem Gremium auch Vertreter der Industrie- und Handelskammer Frankfurt, der Handwerkskammer Rhein-Main, des Handelsverbands Hessen-Süd, der Agentur für Arbeit, der Vereinigung der Hessischen Unternehmerverbände und anderer Organisationen und Verbände an.

+++ 30.000 Gläubige sehen Fuldaer Online-Gottesdienste +++

14.41 Uhr: Die Online-Gottesdienste des Bistums Fulda sind ein voller Erfolg. Laut einer Mitteilung vom Freitag haben in der vergangenen Woche über 30.000 Menschen die Ansprachen aus der Michaeliskirche bei Youtube und Facebook abgerufen. Besonders großer Beliebtheit erfreute sich der Gottesdienst am dritten Fastensonntag mit Bischof Michael Gerber, den sich insgesamt 5.500 Gläubige online ansahen. Das Bistum Fulda streamt täglich einen Gottesdienst live, von Montag bis Freitag gibt es zudem kurze geistliche Impulse.

+++ Klose: Corona-Regeln nicht zu früh lockern +++

14.29 Uhr: Hessens Sozialminister Kai Klose (Grüne) warnt davor, die Corona-Regeln zu früh zu lockern. Um Ostern herum werde die Zeit sein, zu der man mit Blick auf die Entwicklung der Infektionszahlen über eine mögliche weitere Strategie nachdenken könne, sagte er am Freitag in Wiesbaden. "Wenn diese Vollbremsung, die wir gemeinsam hingelegt haben, einen Sinn haben soll, dann darf man auf keinen Fall zu früh wieder anfangen, locker zu werden in den Maßnahmen", warnte er. "Weil man dann Gefahr läuft, dass man eine zweite Welle auslöst."

Bild © picture-alliance/dpa

+++ Gießener Wochenmarkt findet mit 10-Punkte-Plan statt +++

14.25 Uhr: In Zeiten, in denen fast alles abgesagt wird, bleiben die Märkte, die überall in Hessen weiter geöffnet sind, eine große Ausnahme. Auch der Gießener Wochenmarkt findet an diesem Samstag statt – allerdings mit einem 10-Punkte-Maßnahmen-Plan, wie die Stadt am Freitag verkündete.

"Mit diesen Maßnahmen wollen wir dazu beitragen, dass das Marktgeschehen auch unter den gegenwärtigen grundsätzlichen Einschränkungen getragen von Verantwortung stattfinden kann", so Bürgermeister Peter Neidel. Dazu gehören unter anderem eine erhöhte Polizei-Präsenz, Lautsprecherdurchsagen, Markierungen auf dem Fußboden, Unterstützung durch die Marktaufsicht und eine Entzerrung der Stände durch Benutzung des gesamten Lindenplatzes.

+++ 31.000 Lufthansa-Mitarbeiter sollen in Kurzarbeit +++

14.21 Uhr: Die Lufthansa hat Kurzarbeit für tausende ihrer Mitarbeiter in Deutschland angemeldet. Geplant sei dies für rund 31.000 Beschäftigte der Bereiche Kabine, Boden und Cockpit, sagte ein Sprecher am Freitag in Frankfurt. Vereinbarungen gebe es bereits für die Flugbegleiter und für das Bodenpersonal. Eine Lösung mit der Pilotengewerkschaft "Vereinigung Cockpit" werde derzeit verhandelt. Die Kurzarbeit soll zunächst bis zum 31. August gelten.

14.12 Uhr: Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Hessen ist auf 2.392 gestiegen. Wie das Sozialministerium am Freitag mitteilte, sind damit 222 Neuinfektionen dazu gekommen. Am Donnerstag waren es noch 2.170 bestätigte Fälle in Hessen. Die Zahl der Todesfälle, die auf den Erreger Sars-CoV-2 zurückgeführt werden, steht bei acht. In der offiziellen Statistik des Ministeriums ist zwar von sieben Corona-Toten die Rede, der vom Kreis Limburg-Weilburg bestätigte Todesfall fehlt dort allerdings noch.

+++ Keine Corona-Krise bei Melsunger Firma B. Braun +++

13.50 Uhr: Der Medizintechnik-Hersteller B.Braun aus Melsungen rechnet trotz der Corona-Krise mit einem Umsatzplus für 2020. "Wir sehen den Vorteil, dass wir breit aufgestellt sind", sagte Finanzvorstand Annette Beller am Freitag. Zwar gebe es durch das Aufschieben von planbaren Operationen einen Umsatzrückgang im Geschäft mit Chirugieprodukten, dafür steige aber der Umsatz in den Bereichen Klinikprodukte und ambulante Patientenversorgung. Einen Produktionsstopp gab es nur in Indien. Dieser sei aber mittlerweile aufgehoben. "Ich glaube nicht, dass wir in anderen Ländern komplette Produktionsstopps kriegen", sagte Chefin Anna Maria Braun.

+++ Links zu finanziellen Hilfsangeboten für Unternehmer und Selbständige +++

13.42 Uhr: Der Schutzschirm für Hessen umfasst Hilfen von insgesamt mindestens 8,5 Milliarden Euro. An welchen Stellen können sich Selbständige und Kleinunternehmer um Unterstützung oder Kredite bemühen? Wo können Steuererleichterungen beantragt werden? Und wo finden die von der Krise getroffenen Landwirte und Erntehelfer zusammen? Eine Linksammlung rund ums Thema Corona und Finanzen.

+++ Umbau des Darmstädter Stadions verzögert sich +++

13.30 Uhr: Der SV Darmstadt 98 hat den Abriss der Haupttribüne wegen des Coronavirus auf unbestimmte Zeit verschoben. Wie Lilien-Präsident Rüdiger Fritsch in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung bestätigte, wird sich der Umbau des Stadions am Böllenfalltor deshalb deutlich länger hinziehen als geplant. Der Zweitligist rechnet mit erheblichen finanziellen Einbußen. "Die künftigen Einnahmen aus dem Hospitality-Bereich sind von uns schon eingeplant worden. Auch die würden um die Dauer des Aufschubs wegfallen", so Fritsch. "Es ist eine sehr ernste Situation, in die jetzt viel seriöser Gehirnschmalz hineingesteckt werden muss." Die letzten Arbeiten an der fast fertigen Gegentribüne könnten hingegen demnächst abgeschlossen werden.

Mehr Premier League als Bundesliga: So sieht das neue Stadion am Böllenfalltor nach dem Umbau aus. Bild © 1100 Architekten

+++ Staatsorchester rufen Aktion "Bei Anruf Musik" ins Leben +++

13.27 Uhr: In Zeiten der Corona-Pandemie ist der Gang zu Konzerten und anderen Musik-Veranstaltungen nicht möglich. Daher haben die drei hessischen Staatsorchester nun den Aktionstag "Bei Anruf Musik" ins Leben gerufen. Wie am Freitag verkündet wurde, soll dabei am 4. April die Live-Musik per Telefon zu den Menschen nach Hause gebracht werden. Von 12 bis 18 Uhr geben die Musiker dabei exklusive kleine Livekonzerte, wie es in der Mitteilung heißt. Vom Solo bis zum Familienensemble sei alles dabei – auch "das Lieblingslied für die Großmutter im Pflegeheim". Sollte es mehr Anrufwünsche als Zeit geben, werde ausgelost, heißt es

+++ Erstmals seit Jahrzehnten keine Ostermärsche in Frankfurt +++

13.25 Uhr: Das Coronavirus verhindert in diesem Jahr auch die traditionellen Ostermärsche der Friedensbewegung. Die Auflagen zur Eindämmung der Pandemie "machen eine Durchführung von Veranstaltungen oder Demonstrationen unmöglich", teilten die Organisatoren am Freitag in Frankfurt mit. Man wolle aber nicht, "dass den Menschen damit jegliche Möglichkeit genommen wird, ihre pazifistischen und antimilitaristischen Anschauungen in die Öffentlichkeit zu tragen." Dies sei seit den 1960er Jahren immer zu Ostern passiert.

Viele Basisinitiativen riefen dazu auf, über Ostern zum Beispiel Friedenszeichen, Banner, Fahnen und Symbole aus den Fenstern zu hängen, an Autos, Fahrrädern und Jacken zu befestigen. Die Ostermarschierer fordern angesichts der Pandemie, die für die Erhöhung der Rüstungsausgaben vorgesehenen Ausgaben für Gesundheit, Umwelt, Bildung und Soziales einzusetzen. Außerdem wollen sie sich dafür einsetzen, "dass die unter den gegebenen Bedingungen respektierten Einschränkungen der Grund- und Freiheitsrechte wieder aufgehoben werden".

Demonstranten bei der Abschlusskundgebung im Rahmen der Ostermärsche 2018 in Frankfurt. Bild © picture-alliance/dpa

+++ Historisch: Erstmals Bürgermeisterwahl nur per Brief +++

13.22 Uhr: In der osthessischen Gemeinde Wildeck findet eine historische Bürgermeisterwahl statt: Es ist der erste Urnengang ohne Stimmabgabe in Wahllokalen, das Ergebnis wird am Sonntag nur anhand der Briefwahl ermittelt. Angeordnet hat dies wegen der Corona-Krise der Landkreis Hersfeld-Rotenburg, wie ein Behördensprecher in Bad Hersfeld mitteilte.

Die Abstimmung in Wildeck ist am Sonntag die einzige Direktwahl in Hessen - und eine geschichtsträchtige dazu. "Die Durchführung einer Hauptwahl ausschließlich als Briefwahl hat es bisher in Hessen nach unserer Kenntnis noch nicht gegeben", sagte ein Sprecher des hessischen Innenministeriums am Freitag in Wiesbaden. Da die Wahlvorbereitungen weit fortgeschritten gewesen seien, habe man sich dazu entschieden, die Wahl durchzuziehen und nicht zu verschieben - auch aus rechtlichen Gründen.

+++ Gießener Virologen arbeiten an Corona-Impfstoff +++

13.18 Uhr: Wissenschaftler der Justus-Liebig-Universität in Gießen (JLU) sind ab sofort Teil eines internationalen Forschungs-Teams, das einen Impfstoff gegen das Coronavirus entwickeln soll. Wie die JLU am Freitag mitteilte, erhält das Institut für Virologie des Fachbereichs Veterinärmedizin eine EU-Fördersumme in Höhe von rund 200.000 Euro und gehört damit dem Projekt OPENCORONA an. "Ein Impfstoff gegen das Coronavirus wird dringend benötigt", sagte JLU-Präsident Joybrato Mukherjee. "Ich bin daher ausgesprochen froh, dass die Gießener Virologie hier einen wichtigen Beitrag leistet." Insgesamt wird OPENCORONA, das unter Federführung des Karolinksa-Instituts in Stockholm läuft, mit drei Millionen Euro gefördert.

++++ Azubi-Abschluss- und Weiterbildungsprüfungen verschoben +++

13.15 Uhr: Azubis bekommen bei den Berufsabschlussprüfungen wegen der Corona-Krise mehr Zeit. Die Industrie- und Handelskammern (IHK) haben die für April und Mai geplanten schriftlichen Berufsabschlussprüfungen für Auszubildende in den Sommer 2020 verschoben. Das teilte die IHK Offenbach am Freitag mit. In Hessen sind 21.200 Azubis von der Maßnahme betroffen.

+++ Über 10.000 Krankenhausbetten frei +++

13.12 Uhr: In den hessischen Krankenhäusern sind laut Sozialminister Kai Klose (Grüne) aktuell 10.500 Betten frei. Das seien deutlich mehr als sonst im Durchschnitt, so Klose am Freitagmittag auf einer Pressekonferenz. "Wir bereiten die Krankenhäuser auf den erwarteten Anstieg der Covid-19-Patienten vor." Bei 600 Betten gebe es eine Beatmungsmöglichkeit, bei über 400 die Möglichkeit einer intensivmedizinischen Überwachung. Die freien Kapazitäten seien die Folge der vor zwei Wochen getroffenen Entscheidung, planbare Operationen zu verschieben. Wie viele Betten noch hinzukommen würden, könne er nicht abschätzen, sagte Klose: "Alle sind fieberhaft dran."

+++ Klose: "Ausweitung der Testkapazitäten mittel- bis langfristiges Ziel" +++

13.04 Uhr: In einem vertraulichen Strategiepapier des Bundesinnenministeriums sollte Experten zufolge die größtmögliche Erhöhung der Testkapazitäten anvisiert werden. Sozialminister Kai Klose (Grüne) hat in einer Pressekonferenz am Freitagmittag jedoch erklärt, dass es sich bei der Ausweitung der Testkapazitäten in Hessen um ein "mittel- bis langfristiges Ziel" handele.

"Tests sind und bleiben ein wesentlicher Bestandteil aller Maßnahmen, um die Infektionskette zu unterbrechen." Daher baue man derzeit gemeinsam mit dem Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuz Baden-Württemberg-Hessen die Laborkapazitäten für Tests massiv aus. Doch die sogenannten Testkits, die dafür benötigt werden, werden vor allem in China produziert, erklärte Klose. Generell habe sich die Lage an den Testzentren entspannt – es würden nur noch diejenigen zu den Teststellen kommen, die auch für einen Test infrage kämen.

+++ Al-Wazir: "Natürlich muss weiter Miete bezahlt werden" +++

13.02 Uhr: Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie bricht manchen das geregelte Einkommen weg. Die Miete am Monatsende ist aber dennoch fällig. Ein neues Gesetz besagt daher nun, dass Wohnungen nicht so schnell gekündigt werden können, wenn der Mieter aufgrund der Krise ein Liquiditätsproblem hat. Diese Frist gilt bis zum Juni. Die nichtbezahlte Miete muss in diesem Fall dann aber im Juli komplett überwiesen werden. "Wir wollen nicht, dass Leute reihenweise gekündigt werden, die in Probleme gekommen sind", erklärte der hessische Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) am Freitag im hr-Coronaupdate.

Mit Blick auf die Vermieter betonte er jedoch auch: "Andere sollen aber auch keine Probleme bekommen. Daher ist das Gesetz befristet. Keiner soll denken: Ab morgen muss ich keine Miete mehr bezahlen und muss nur sagen, dass es ein Corona-Problem sei. Natürlich muss weiter Miete bezahlt werden." Dennoch ginge es jetzt um die Frage, wie das Problem in die Länge gezogen werden könnte. Dies könne das neue Gesetz bewirken.

+++ Corona-Update zum Hören +++

12.57 Uhr: Dreimal täglich liefert der Hessische Rundfunk einen Überblick über die aktuelle Coronavirus-Situation in Hessen zum Hören. Neben dem aktuellen Informationsstand liefert das Audio auch Antworten auf die wichtigsten Fragen unserer Nutzerinnen und Nutzer zum Thema Coronavirus.

+++ Große Spendenbereitschaft für Corona-Fonds der Goethe-Universität +++

12.55 Uhr: Binnen einer Woche haben Bürger, Unternehmer und Institutionen eine Million Euro für den Corona-Fond der Frankfurter Goethe-Universität gespendet. Man erfahre eine "Woge der Hilfsbereitschaft", berichtete die Hochschule am Freitag. Fünf Millionen Euro sollen es insgesamt werden. Das gespendete Geld soll vor allem in die Forschung und Entwicklung im Bereich der Virologie und Intensivmedizin investiert werden. Es wird aber auch für Schutzausrüstung, Patientenversorgung oder Schulungen gebraucht.

Den Anfang hatte eine Spende von 250.000 Euro gemacht, die vergangene Woche aus dem Jubiläumsfonds der Johanna-Quandt-Universitäts-Stiftung für die Covid-19-Forschung bereitgestellt worden waren. Die bisher größte Spende von 600.000 Euro kam von dem Bad Homburger Unternehmer Stefan Quandt. Fünfstellige Summen kamen von einer Bank und aus frei verwendbaren Drittmitteln der Universität. "Aber auch Privatpersonen, zum Beispiel aus dem Kreis der Ehemaligen und der Freunde und Förderer, engagieren sich großzügig", berichtete die Universität. Bis Freitag waren rund 350 Einzelspenden mit zusammen fast 35.000 Euro zusammengekommen.

+++ Notbetreuung wird ausgeweitet +++

12.41 Uhr: Die Notbetreuung für Kindergarten- und Schulkinder wird ausgeweitet. Das haben Kultusminister Alexander Lorz (CDU) und Sozialminister Kai Klose (Grüne) am Freitag in einer Pressekonferenz angekündigt. Demnach sollen alle Kinder, die aufgrund des Berufs der Eltern aktuell Anspruch auf eine Betreuung haben, auch in den Osterferien betreut werden.

Zusätzlich wird es ab dem 4. April auch an den Wochenenden und über die Osterfeiertage eine Notbetreuung für Kinder geben, deren Eltern im Gesundheitswesen oder im Rettungsdienst arbeiten. Ähnliches ist auch für Kindergartenkinder geplant. Alle Informationen dazu hat das Sozialministerium auf seiner Internetseite zusammengefasst.

Die Notfallbetreuung habe sich in den vergangen zwei Wochen schon sehr gut bewährt, sagte Lorz. Er bedankte sich bei den Eltern, dass sie die Betreuung in sehr zurückhaltendem Maße in Anspruch nehmen würden. Hessenweit nutzten demnach etwa 2.500 Schulkinder das Angebot, bei den Kindergartenkindern waren es laut Klose etwa 1,5 Prozent.

+++ Im Livestream: Pressekonferenz der Landesregierung ab 12.15 Uhr +++

12.10 Uhr: Kinderferienbetreuung und Betten-Kapazitäten in Hessens Krankenhäusern – zu diesen zwei Themen will sich die Landesregierung am Freitagmittag äußern. Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne) und Kultusminister Alexander Lorz (CDU) geben dazu ab etwa 12.15 Uhr eine gemeinsame Pressekonferenz. Hier können Sie sie noch einmal nachschauen.

Videobeitrag Video zum Video Landesregierung zu Kindernotbetreuung und den Kapazitäten in hessischen Krankenhäusern [Videoseite] Video Ende des Videobeitrags

+++ Dank Spende: Klinikum Darmstadt erhält Schutzanzüge und Mundschutz +++

12.04 Uhr: Das Klinikum Darmstadt hat dank einer Spende 315 Ganzkörper-Schutzanzüge und 5.000 chirurgische Mundschutze erhalten. Wie das Klinikum am Freitag mitteilte, tätigte die Spende im Wert von 8.000 Euro die Huada-Chinesisch-Schule aus Darmstadt, die zuvor bei Firmen angefragt und die Ware geordert hatte. Die Mundschutze kamen dabei aus China. Die Spende ging laut Klinikum direkt an die Zentrale Notaufnahme, wo alle Corona-Patienten aufgenommen werden. "Es gibt sie noch, die guten Menschen, das ist so wichtig, gerade in Krisenzeiten. Wir sind der Huada-Chinesisch-Schule sehr dankbar", freute sich die Leiterin des Zentraleinkaufs des Klinikums, Sonja Oppitz.

+++ Deutsche Bank verlangsamt Personalabbau +++

11.59 Uhr: Die Deutsche Bank setzt zeitweise den laufenden Stellenabbau im Unternehmen aus. Das Management werde "vorerst keine weiteren Mitarbeiter persönlich mit Blick auf unseren geplanten Stellenabbau ansprechen", heißt es in einem Unternehmensschreiben an die Mitarbeiter. Damit wolle man in der derzeitigen Situation zusätzliche emotionale Belastungen vermeiden. "Das gilt solange, bis sich die Lage rund um uns stabilisiert", erklärten der für den Konzernumbau verantwortliche Vorstand und der Personalchef .

"Alle bereits laufenden Gespräche werden wir zu Ende führen. Freiwerdende Stellen werden auch weiterhin zum größten Teil nicht nachbesetzt", sagte ein Sprecher der Bank am Freitag in Frankfurt. Die Deutsche Bank steckt derzeit mitten in einem radikalen Umbau. Bis Ende 2022 will der Vorstand die Zahl der Vollzeitstellen um rund 18.000 auf weltweit 74.000 verringern.

+++ Jetzt abonnieren: Corona-Newsletter von hessenschau.de +++

11.39 Uhr: Neue Infektionszahlen, Gesetzesänderungen, Notlagen: Täglich überschlagen sich in der Corona-Krise die Ereignisse. Wir beobachten für Sie alles, was in Hessen und darüber hinaus passiert und bereiten die wichtigsten Ereignisse jetzt auch in unserem Corona-Newsletter für Sie auf.

Seit dem Start unseres neuen Angebots am Donnerstag haben sich schon mehr als 3.000 Nutzerinnen und Nutzer angemeldet. Sie sind noch nicht dabei? Das können Sie hier direkt ändern: Sie müssen dazu nur Ihre E-Mailadresse eintragen und eine Bestätigungsmail anklicken. Sie können den Newsletter jederzeit wieder abbestellen. (App-Nutzer bitte hier klicken )

Formular Corona-Newsletter von hessenschau.de Liebe Nutzerin, lieber Nutzer,



hier können Sie sich für unseren Corona-Newsletter anmelden.



Der Newsletter wird Ihnen kostenlos und unverbindlich zugestellt, bis Sie ihn wieder abbestellen. Wenn Sie unseren Newsletter per E-Mail beziehen möchten, tragen Sie sich bitte in unseren Verteiler ein. Sie bekommen eine E-Mail mit der Bitte, Ihre Aufnahme in den Verteiler noch einmal zu bestätigen. E-Mail Bitte auswählen:* Anmelden Abmelden Zurücksetzen Text Ende des Formulars

+++ Beuth bestätigt: "Der Partner kann besucht werden" +++

11.16 Uhr: Das Wochenende naht und in Zeiten der Corona-Krise fragen sich manche, die eine Fernbeziehung führen, ob sie ihren weiter entfernt wohnenden Partner oder die Partnerin besuchen können. "Das geht natürlich nach wie vor", bestätigte Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) am Freitag im hr-Coronaupdate. "Für Schleswig-Holstein gibt es zwar Beschränkungen für Urlauber, aber selbst dort kann man seinen Partner besuchen." Beuth betonte jedoch auch, dass es weiterhin wichtig sei, so wenig soziale Kontakte wie möglich zu pflegen. Dem Partnerbesuch stünde dennoch nichts im Wege.

+++ Livestream zur Pressekonferenz um 12.15 Uhr +++

11.11 Uhr: Kinderferienbetreuung und Betten-Kapazitäten in Hessens Krankenhäusern – zu diesen zwei Themen will sich die Landesregierung am Freitagmittag äußern. Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne) und Kultusminister Alexander Lorz (CDU) geben dazu ab 12.15 Uhr eine gemeinsame Pressekonferenz. Wir übertragen sie im Livestream auf hessenschau.de und im hr-fernsehen.

+++ Viele systemrelevante Beschäftigte unterdurchschnittlich bezahlt +++

11.05 Uhr: Die Corona-Krise macht deutlich, dass viele Menschen in systemrelevanten Berufen vergleichsweise gering bezahlt werden. So verdienen Altenpfleger, Fahrer und Beschäftigte im Einzelhandel teils merklich weniger als Fachkräfte in der Gesamtwirtschaft, wie aus der vierteljährlichen Verdiensterhebung des Statistischen Bundesamts in Wiesbaden hervorgeht. Diese wurde am Freitag vorgelegt.

In Alten- und Pflegeheimen müssen einfache Fachkräfte mit unterdurchschnittlichen 3.116 Euro Brutto-Monatslohn zurechtkommen. Noch weniger gibt es im Einzelhandel zu verdienen, wo über alle Leistungsgruppen hinweg im Schnitt nur 2.345 Euro gezahlt werden, gut 40 Prozent unter dem bundesweiten Schnitt für Produktion und Dienstleistungen.

Vergleichsweise hohe Einkommen haben hingegen medizinische und pflegerische Fachkräfte im ausgewerteten Jahr 2019 erzielt. Hier reicht die Spanne der durchschnittlichen Brutto-Monatsverdienste von 8.545 Euro für Krankenhausärzte in leitender Stellung über 4.524 Euro für Intensivpfleger bis zu 3.502 Euro für einfache Fachkräfte wie Krankenpfleger und Pflegerinnen.

+++ Hessen verschiebt noch mehr Bürgermeisterwahlen +++

10.55 Uhr: Am Dienstag hatte das Innenministerium noch von 36 Bürgermeisterwahlen gesprochen, die wegen der Corona-Krise verlegt werden. Laut einer aktualisierten Liste vom Freitag sind nun insgesamt 49 Kommunen betroffen. Offenbar hatten längst nicht alle Kommunen dem Statistischen Landesamt, von dem das Ministerium die Informationen bezieht, ihre Bürgermeisterwahl-Termine mitgeteilt.

Innenminister Peter Beuth (CDU) erklärte, dass die Verschiebungen notwendig seien, da sich Wähler ansonsten bei dem Wahlgang über Gegenstände anstecken könnten, die für eine Abstimmung zwingend notwendig seien. Zudem könnte die Corona-Pandemie Wähler von dem Wahlgang abhalten. Die betroffenen Bürgermeisterwahlen waren ursprünglich an Sonntagen zwischen dem 26. April und dem 25. Oktober geplant. Wo die Abstimmungen verschoben werden, sehen Sie in unserem Artikel.

+++ Corona-Update zum Hören +++

10.44 Uhr: Dreimal täglich liefert der Hessische Rundfunk einen Überblick über die aktuelle Coronavirus-Situation in Hessen zum Hören. Neben dem aktuellen Informationsstand liefert das Audio auch Antworten auf die wichtigsten Fragen unserer Nutzerinnen und Nutzer zum Thema Coronavirus.

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Corona-Update am 27. März 9 Uhr [Audioseite] Audio Ende des Audiobeitrags

+++ IHK-Umfrage: Corona-Pandemie trifft über drei Viertel der Unternehmen +++

10.40 Uhr: Mehr als drei Viertel der Unternehmen im IHK-Bezirk Frankfurt befürchten im laufenden Jahr Umsatzeinbußen infolge der Corona-Pandemie. In einer aktuellen Umfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) äußerten sich 85 Prozent von 159 Unternehmen entsprechend, wie die Kammer am Freitag mitteilte. In der vorherigen Blitzumfrage vor drei Wochen waren es noch 53 Prozent. "Die medizinisch begründeten Einschränkungen des öffentlichen Lebens führen zu einer abrupten Vollbremsung von weiten Teilen der Wirtschaft", erklärte IHK-Präsident Ulrich Caspar.

92 Prozent der Unternehmen spüren nach eigenen Angaben bereits jetzt negative Auswirkungen der Pandemie. Gut ein Drittel (34 Prozent) der Unternehmen haben ihre Produktion oder ihr Geschäft komplett oder zu großen Teilen stilllegen müssen. Ebenso viele gaben an, sie sähen sich gezwungen, Personal abzubauen.

+++ Wirtschaft vs. Gesundheit: Welche Opfer sind hinnehmbar? +++

10.35 Uhr: Die Maßnahmen der Landesregierung sind einschneidend: Sie lähmen die Wirtschaft und das öffentliche Leben, lassen manche sogar um ihre Existenz bangen. Doch sie sind nötig, um die Verbreitung des Virus einzudämmen und so die Gesundheit und letzlich auch Menschenleben zu schützen - dem stimmen laut Deutschlandtrend 95 Prozent der Bevölkerung zu.

Doch wie muss die Abwägung ausfallen - welche Opfer sind hinnehmbar? Im Interview erklärt Theologe und Sozialethiker Christof Mandry von der Goethe-Universität Frankfurt, wie weit Solidarität gehen sollte und ob die Krise unsere Gesellschaft verändern wird.

+++ Keine Ansteckungen durch infizierte Alsfelder Ärzte +++

9.52 Uhr: Drei infizierte Ärzte am Kreiskrankenhaus in Alsfeld (Vogelsberg) haben nach bisherigem Kenntnisstand keine weiteren Mediziner oder Patienten mit dem Coronavirus angesteckt. "Die Fälle sind schon am vergangenen Wochenende aufgetreten, sie befinden sich in häuslicher Quarantäne", sagte Bürgermeister Stephan Paule (CDU) in einer Videobotschaft. In diesem Zusammenhang seien "über 100 Mitarbeiter und Patienten getestet" worden – und sämtliche Tests negativ verlaufen. Auf der Isolierstation des Krankenhauses werde derzeit eine Person mit Covid-19 behandelt, berichtete Paule.

+++ Abfall während häuslicher Quarantäne nicht trennen +++

9.38 Uhr: Wer sich in häuslicher Quarantäne befindet, soll bestimmte Regeln bei der Abfallentsorgung befolgen. So darf der Müll in dieser Zeit nicht getrennt werden, sondern soll gesammelt über den Restmüll entsorgt werden. Darauf weist das Hessische Umweltministerium hin. Außerdem sollen Abfälle, die kontaminiert sein könnten, in reißfeste Abfallsäcke verpackt werden. Lose Taschentücher zum Beispiel dürfen nicht einfach in die Tonne geworfen werden.

+++ So bauen Marburger Forscher neue Beatmungsgeräte +++

9.22 Uhr: In Frankreich, Spanien und Italien fehlen in vielen Kliniken längst an Geräten für die lebenswichtige Beatmung schwer kranker Corona-Patienten. Damit es in Deutschland nicht so weit kommt, haben Marburger Forscher zwei neue Geräte entwickelt. Beide bauen auf vorhandener, weit verbreiteter und vergleichsweise einfacher Medizintechnik auf: im einen Fall auf millionenfach vorhandenen Apparaten gegen Atemstillstände bei Schlafenden (Schlafapnoe), im anderen auf gewöhnlichen Beatmungsbeuteln. Die Aufrüstung sei mit Teilen aus dem Baumarkt und dem Elektrohandel schnell und vergleichsweise günstig möglich, so die Forscher. Wie das funktioniert, lesen Sie hier.

+++ Al-Wazir: Hessen härter getroffen als andere +++

8.45 Uhr: Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) sieht Hessens Ökonomie härter von der Corona-Krise getroffen als die anderer Bundesländer. "Erstens, weil wir vorher besser dastanden als andere Länder, und wer mehr hat, kann auch mehr verlieren", sagte er in einem Interview der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (Freitag). "Und zweitens wegen unserer Wirtschaftsstruktur. Zu den größten Arbeitgebern Hessens zählen die Lufthansa, Fraport, Volkswagen in Nordhessen und Opel. Die sind alle nahe an der Kurzarbeit für die gesamte Belegschaft."

Der Minister zeigte sich dennoch zuversichtlich, die Krise zu überwinden: "Wir werden viel zu tun haben, nach dieser Vollbremsung alles wieder in Bewegung zu bringen, aber ich bin ein optimistischer Mensch. Dem raschen Abstieg der Wirtschaft kann ein schneller Aufstieg folgen." Instrumente wie Kurzarbeitergeld oder Soforthilfen sorgten dafür, nicht massenhaft Kündigungen zu erleben. "Aber es sind eben nur Soforthilfen, wir müssen sehen, wie es dann weitergeht", sagte er der Zeitung.

+++ Dank Solidarität: Hanauer Tafel bleibt geöffnet +++

8.32 Uhr: Viele Tafeln in Hessen haben ihren Dienst vorübergehend eingestellt. Bei der Hanauer Tafel kann der Betrieb dagegen weitergehen, wie die Verantwortlichen berichten - vor allem Dank der Solidarität vieler Hanauer. Laut Tafel spenden viele Bürger, Gastronomiebetriebe, Supermärkte und Organisationen haltbare Lebensmittel, Schulen sammeln zudem Spenden. Wegen der Ansteckungsgefahr habe man diverse Schutzmaßnahmen eingeführt. Unter anderem sei der Warteraum geschlossen worden.

+++ Gastronomen setzen auf Bringdienst +++

8.20 Uhr: Im Kampf um ihre Existenz bauen viele Gastronomen in Hessen Lieferdienste auf. So auch mehr als ein Dutzend Gastronomen in Gießen, die sich unter dem Motto "Gießen teilt aus" zusammen getan und ihre Angebote auf einer Internetseite gebündelt haben. Die Idee dahinter: Nur gemeinsam könne man die Krise überstehen. Der abrupte Einstieg in das Geschäft stellt die Wirte vor Herausforderungen: "Das Schwierigste war, die Touren zu planen", berichtet etwa der Gießener Gastronom Shadi Souri vom Restaurant "Pizza Wolke".

Nach Einschätzung des hessischen Gastronomieverbandes Dehoga kann der Einstieg ins Liefergeschäft Wirten helfen, weil dadurch Umsatz generiert werde. Allerdings sei es kein Allheilmittel, meint Hauptgeschäftsführer Julius Wagner: "Es hilft, gar keine Frage, aber ohne Kurzarbeit und auch weitere Reduzierung sämtlicher Fixkosten wird es für die Betrieb schwer, das auszuhalten." Daher seien die beschlossenen Soforthilfen für die Unternehmen wichtig. Und auch danach benötigten sie schnelle und unbürokratische Unterstützung.

+++ Kaum Schutzausrüstung in der Altenpflege +++

07.03 Uhr: Schutzausrüstung gegen das Coronavirus ist auch in der Altenpflege Mangelware, wie die Pflegeorganisationen im Land berichten. Die Verbände in der Liga der Freien Wohlfahrtspflege in Hessen und der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste beklagen derzeit einen gravierenden Mangel an Material, der die Versorgung alter und behinderter Menschen in der ambulanten und in der stationären Pflege akut gefährde.

Es fehle an der Grundausstattung wie Desinfektionsmitteln, Einmalhandschuhen und Schutzkitteln. Bei einem Covid-19-Verdachtsfall seien spezielle Masken mit Filter, Schutzanzüge und Schutzbrillen nötig, melden die Verbände. Zudem spiele die Altenpflege im Krisenmanagement der Landesregierung bisher eine untergeordnete Rolle.

+++ Pflegeheim in Herborn abgeriegelt +++

06.32 Uhr: In dem Herborner Pflegeheim mit zehn Corona-Verdachtsfällen gelten nun verschärfte Bedingungen. Das Personal müsse Schutzkleidung tragen, an den Eingängen seien Schleusen eingerichtet worden, teilte der Lahn-Dill-Kreis mit. Niemand dürfe das Haus betreten, der nicht unmittelbar für die Versorgung und den Betrieb zuständig sei. In der Einrichtung leben rund 30 Menschen. Sie stehen unter Quarantäne. Eine Bewohnerin kam mit Symptomen in eine Wetzlarer Klinik, eine positiv auf Sars-CoV-19 getestete Mitarbeiterin begab sich in häusliche Isolation.

Corona-Meldungen im Ticker zum Nachlesen (26. März 2020):

+++ Hessen nimmt Patienten aus Italien und Frankreich auf +++ Acht Todesfälle +++ 2.170 bestätigte Infektionen +++

Corona-Meldungen im Ticker zum Nachlesen (25. März 2020):

+++ Soforthilfe für Unternehmen spätestens ab Montag +++ 1.909 Infizierte in Hessen +++ Sechster Todesfall +++

Corona-Meldungen im Ticker zum Nachlesen (24. März 2020):

+++ Fünfter Todesfall +++ Zahl der Infizierten auf 1.617 gestiegen +++ Landtag macht Weg frei für Rettungsschirm +++

Corona-Meldungen im Ticker zum Nachlesen (23. März 2020):

+++ Virologin erwartet bald Schnelltests +++ Vierter Todesfall in Hessen +++ 1.352 bestätitigte Corona-Infektionen +++

Corona-Meldungen im Ticker zum Nachlesen (22. März 2020):

+++ Kontaktverbot für mehr als zwei Personen gilt sofort +++ Abitur findet weiter statt +++ 1.267 bestätigte Fälle in Hessen +++

Corona-Meldungen im Ticker zum Nachlesen (21. März 2020):

+++ Harsche Kritik an Spahn-Plänen +++ Zweiter Eintracht-Spieler positiv +++ 1.166 Infizierte in Hessen +++

Corona-Meldungen im Ticker zum Nachlesen (20. März 2020):

+++ Infizierter tot in Wohnung gefunden +++ 962 Infizierte in Hessen +++ Restaurants ab Samstagmittag geschlossen +++

Corona-Meldungen im Ticker zum Nachlesen (19. März 2020):

+++ 89-Jährige im Kreis Offenbach gestorben +++ 740 bestätigte Fälle +++ Lufthansa und Tui kämpfen um Existenz +++

Corona-Meldungen im Ticker zum Nachlesen (18. März 2020):

+++ Abiturprüfungen finden statt +++ Strengere Corona-Maßnahmen gelten ab heute +++ 547 Infizierte in Hessen +++

Corona-Meldungen im Ticker zum Nachlesen (17. März 2020):

+++ Erster Todesfall in Hessen +++ Einreisestopp für Nicht-EU-Bürger am Frankfurter Flughafen +++ 381 Corona-Fälle +++

Corona-Meldungen im Ticker zum Nachlesen (16. März 2020):

+++ Weitere Maßnahmen ab Mittwoch +++ Eine Milliarde Euro Soforthilfe +++ 342 Fälle in Hessen +++

Corona-Meldungen im Ticker zum Nachlesen (14. und 15. März 2020):

+++ Fallzahlen steigen um 50 Prozent +++ Gottesdienste abgesagt +++ Veranstaltungen ab 100 Personen verboten +++

Corona-Meldungen im Ticker zum Nachlesen (13. März 2020):

+++ Kein Unterricht ab Montag, Kitas zu +++ Krankenhäuser verhängen Besuchsverbote +++ Kirchen sagen Gottesdienste ab +++

Corona-Meldungen im Ticker zum Nachlesen (10. März bis 12. März 2020):

+++ Abiturienten vom Unterricht freigestellt +++ Absage von Großveranstaltungen bis 10. April +++ Kassel schließt Theater und Kinos +++

Corona-Meldungen im Ticker zum Nachlesen (6. März bis 9. März 2020):

+++ Arzt-Praxis unter Quarantäne +++ Deutsche Bank sagt 150-Jahrfeier ab +++ Blutreserven halten 2,2 Tage +++

Corona-Meldungen im Ticker zum Nachlesen (28. Februar bis 5. März 2020):

+++ 99 Schüler in Quarantäne +++ Lufthansa streicht Israel-Flüge +++ 1.000 Anrufe bei Hotline +++

Weitere Informationen Hygiene schützt Am besten schützen Sie sich vor einer Corona-Infektion, indem Sie

Hände regelmäßig und gründlich waschen (20 Sekunden mit Seife),

anderen bei der Begrüßung nicht die Hand geben,

Abstand halten beim Husten und in die Armbeuge niesen,

in beheizten Räumen oft stoßlüften. Ende der weiteren Informationen