Betrunkener Autofahrer in Aarbergen gestoppt

Zeugen haben am Sonntagabend einen betrunkenen Autofahrer in Aarbergen (Rheingau-Taunus) an der Weiterfahrt gehindert.

Veröffentlicht am 16.06.25 um 14:51 Uhr Link kopiert!







Link kopiert!







Der 61-Jährige war zuvor gegen eine Leitplanke und Mauer gefahren, wie die Polizei am Montag berichtete. Der Mann flüchtete zu Fuß, eine Streife konnte ihn stoppen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille.