+++ Innenministerium warnt vor Corona-Betrugsmaschen +++

15.25 Uhr: Innenminister Peter Beuth (CDU) hat am Mittwoch noch einmal vor neuen Betrugsmethoden in Zeiten der Coronakrise gewarnt. In den vergangenen Tagen hätten Kriminelle immer wieder versucht, von der Angst der Bevölkerung zu profitieren, teilte das Innenministerium mit und nannte drei Methoden: Vermeintliche Gesundheitsamts-Mitarbeiter nehmen an der Haustür oder übers Telefon Kontakt auf und versuchen so, in die Wohnung bzw. an Geld zu gelangen. Im Internet werden nicht vorhandene Schutzmasken, Schnelltests oder Desinfektionsmittel angeboten, die nach Zahlungseingang nie verschickt werden. Zudem gebe es Fakeseiten zu Soforthilfe-Maßnahmen, um an vertrauliche Daten zu kommen. "Die Menschen in unserem Land dürfen auch in diesen schwierigen Zeiten nicht zu leichtgläubig werden", sagte Beuth.

+++ Vier Corona-Tote in hessischen Seniorenheimen +++

15.21 Uhr: Das Coronavirus trifft auch immer mehr hessische Seniorenheime. In drei Heimen gibt es bereits Todesfälle: In einem Altenheim in Niederaula (Hersfeld-Rotenburg) sind zwei Bewohner an Covid-19 gestorben, in Treysa (Schwalm-Eder) und Höchst (Odenwald) gab es jeweils einen Toten. Dazu wurden dutzende Bewohner in verschiedenen Einrichtungen positiv auf Corona getestet. Mehr erfahren Sie in unserem Artikel auf hessenschau.de.

+++ Gießens Partnerstadt Wenzhou spendet Schutzkleidung +++

15.07 Uhr: Die chinesische Stadt Wenzhou hat ihrer deutschen Partnerstadt Gießen mehrere Pakete mit Corona-Schutzkleidung geschickt. Insgesamt seien 5.000 Schutzmasken und 400 Paar Handschuhe in der Lieferung aus Fernost gewesen, teilte die Stadt am Mittwoch mit. "Schutzausstattung ist gerade Mangelware. Dass die Stadt einen Beitrag für den Schutz pflegebedürftiger Menschen leistet, ist eine wirklich schöne und solidarische Geste", freute sich Landrätin Anita Schneider (SPD). Die Materialien sollen jetzt an Pflegeeinrichtungen im ganzen Landkreis verteilt werden.

+++ Besuchsverbot in Kliniken und Heimen +++

15.01 Uhr: Mitte März wurden strenge Besuchsregeln für Kliniken, Alten- und Pflegeheime eingeführt: Nur noch ein Besucher pro Tag durfte kommen, für maximal eine Stunde. Jetzt werden die Regeln weiter verschärft. Es gilt ein striktes Besuchsverbot, das nur wenige Ausnahmen zulässt, wie Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne) am Mittwoch bekanntgab. Erlaubt bleibt zum Beispiel weiterhin der letzte Besuch bei einem Sterbenden.

+++ Neue Sonntagsregelung für LKW +++

14.45 Uhr: Um Lieferengpässen vorzubeugen, dürfen in Hessen ab sofort LKW mit allen Warenlieferungen für den Einzelhandel an Sonn- und Feiertagen unterwegs sein - auch ohne Ausnahmegenehmigung. Das teilte das Wirtschaftsministerium mit. Bislang galt die Lockerung des Sonntagsfahrverbots nur für die Belieferung mit haltbaren Lebensmitteln und Hygieneartikeln. Die neue Regelung gilt zunächst bis Ende Juni 2020.

+++ Spargel bleibt auf Feldern +++

14.32 Uhr: Die diesjährige Spargelernte fällt voraussichtlich zu einem Großteil der Corona-Pandemie zum Opfer. Mangels Helfern könnten höchstens 30 bis 40 Prozent des gewachsenen Spargels geerntet werden, sagte der Vorsitzende des Arbeitskreises Spargel Südhessen, Rolf Meinhardt, am Mittwoch zur offiziellen Saisoneröffnung. Viele Betriebe verfügten erst über etwa 20 Prozent der Erntehelfer und stünden dadurch vor einem totalen Kollaps. Auch ungelernte Kräfte als Spargelstecher sind oft keine Lösung des Problems. Für den Spargelverkauf in den üblichen Buden hätten sich indes zahlreiche Freiwillige wie Friseurinnen, Studenten und Arbeitslose gemeldet, berichtete Meinhardt. Vermutlich werde es aber Engpässe bei der Belieferung der Supermärkte geben.

+++ 3.582 Infizierte in Hessen, 27 Tote +++

14.13 Uhr: Die Zahl der Corona-Infizierten in Hessen ist auf 3.582 gestiegen. Das teilte das hessische Sozialministerium am Mittwoch mit. Das sind 281 Fälle mehr als am Dienstag. Die Stadt Frankfurt meldete am Mittwoch die meisten Infizierten (438), gefolgt vom Landkreis Groß-Gerau (209) und dem Landkreis Darmstadt-Dieburg (195). Die wenigsten Fälle - nämlich 21 - wurden im nordhessischen Werra-Meißner-Kreis notiert.

Die Zahl der Todesfälle stieg am Mittwoch auf 27 - so stark wie nie zuvor innerhalb eines Tages. Neu hinzu kamen seit Dienstagnachmittag ein Toter in Darmstadt-Dieburg, zwei in Hersfeld-Rotenburg, zwei im Landkreis Kassel, zwei im Odenwaldkreis und einer in Frankfurt. In der Auflistung des Ministeriums weiterhin nicht aufgeführt ist ein Toter aus dem Landkreis Limburg-Weilburg.

+++ Bahn spendet Bordbistro-Vorräte an Frankfurter Tafel +++

14.03 Uhr: In den Bordbistros der Deutschen Bahn gibt es wegen der Coronakrise derzeit Speisen und Getränke nur in Einwegverpackungen und zum Mitnehmen. Frische Speisen können nicht verkauft werden, auch wenn die Vorräte bereits angelegt wurden. Damit Currywurst, Chili und andere Speisen aus der Bordgastronomie nicht verderben, hat das Unternehmen jetzt 600 Kilogramm Lebensmittel an die Frankfurter Tafel gespendet.

Anders als in anderen Städten kann die Frankfurter Tafel noch zehn ihrer elf Ausgabestellen offen halten. Die geschlossene Stelle sei in einer Senioreneinrichtung untergebracht gewesen und deshalb zum Schutz der Bewohner vor einer Ausbreitung des Virus eingestellt worden, sagte ein Sprecher. Hotels und Gastronomie hätten wegen ihrer Schließungen in den letzten Tagen viel gespendet. "Aber der große Schnitt kommt noch. Lange haltbare Lebensmittel sind schwer zu bekommen, und auch das Spritgeld wird knapp."

+++ Klose zu Corona-Maßnahmen: "Zu früh für eine Prognose" +++

13.40 Uhr: Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne) sagte bei einer Pressekonferenz, es sei zu früh, sich ob möglicher Effekte der vor zehn Tagen eingeleiteten Maßnahmen in Hessen zu freuen. Zwar habe sich die tägliche Steigerungsrate der Coronainfektionen abgeflacht, "das sollte uns aber noch nicht in Sicherheit wiegen". Für eine Prognose oder gar Gespräche über eine Lockerung der Maßnahmen sei es noch "ein paar Tage zu früh".

+++ 50 Forscherteams weltweit arbeiten an Impfstoff +++

13.32 Uhr: An der Entwicklung eines Impfstoffs gegen das Coronavirus werde weltweit unter Hochdruck gearbeitet, sagte der Leiter der Marburger Virologie, Stephan Becker, bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne). Ihm seien mehr als 50 Projekte dazu bekannt. Normalerweise dauere es ein bis eineinhalb Jahre, bis ein Impfstoff gegen ein neues Virus entwickelt und auf dem Markt zugelassen sei. In Bezug auf das Coronavirus gebe es jedoch Überlegungen, diese Dauer zu verkürzen, indem mehrere Produktionsstadien und Testphasen parallel durchgeführt würden. Becker warnte in diesem Zusammenhang jedoch davor, dass sich dadurch medizinische Risiken erhöhen könnten.

+++ Linke fordern Soforthilfe für Obdachlose +++

13.30 Uhr: Die Linke im Landtag hat kurzfristige Maßnahmen für wohnungs- und obdachlose Menschen gefordert. So müssten Notfallambulanzen und Notunterkünfte mit ausreichenden Schutzausrüstungen versorgt werden, sagte die gesundheitspolitische Sprecherin Christiane Böhm. "Wir müssen eine angemessene und sichere Unterbringung sowie den Zugang zu Hygieneprodukten und dem Gesundheitswesen für alle Menschen sofort ermöglichen", sagte sie. Zudem sei ein zügiger Ausbau der Notunterkünfte notwendig, um Einzelunterbringungen zu ermöglichen und die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Angesichts der finanziellen Folgen von Kurzarbeit insbesondere bei Menschen mit niedrigen Einkommen müsse neue Wohnungslosigkeit mit allen Mitteln verhindert werden, sagte Böhm.

+++ Klose: Gut 12.000 Krankenhausbetten frei ++++

13.26 Uhr: Aktuell sind in hessischen Krankenhäusern fast 12.200 Betten frei – rund 2.500 mehr als noch vor eineinhalb Wochen. Darüber informierte Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne) am Mittwoch auf einer Pressekonferenz. Auch bei den Betten mit Beatmungsmöglichkeit wurde aufgestockt: Statt 1.200 liege die Zahl nun bei 1.900. "Weitere werden hinzukommen", kündigte Klose an. Zusätzlich sei eine Meldepflicht erlassen worden: Alle Einrichtungen müssen ihren Bestand an Beatmungsgeräten an die Gesundheitsbehörden melden. "Es geht auch darum, herauszufinden in welchen Einzelpraxen, teilweise auch in ambulanten Bereichen oder Tierarztpraxen eigentlich Geräte vorhanden sind, um einen Überblick zu bekommen."

Laut Klose werden momentan 772 Patieten, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, im Krankenhaus behandelt. Davon seien 175 beatmungs- und intensivüberwachungspflichtig, weitere 35 seien zwar intensivüberwachungspflichtig, müssten aber nicht beatmet werden.

+++ Pressekonferenz: Klose zur aktuellen Lage +++

12.54 Uhr: Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne) spricht ab 13 Uhr in einer Pressekonferenz über die aktuellen Entwicklungen der Corona-Pandemie in Hessen. Per Video zugeschaltet wird der Leiter der Marburger Virologie, Stephan Becker.

+++ Frankfurter Bauprojekte laufen weiter +++

12.47 Uhr: In Frankfurt gehen die Groß-Bauprojekte an Hochhäusern oder Schulen trotz der Corona-Einschränkungen bislang größtenteils nach Plan weiter. Man setze alles daran, die Hygienevorschriften zu gewährleisten, sagte Baudezernent Jan Schneider (CDU). Dazu gehöre die Ausstattung der Sanitärräume mit einer ausreichenden Anzahl an Waschbecken, Seife und Einmalhandtüchern sowie die Beachtung eines Sicherheitsabstands zwischen den Bauarbeitern. Auf jeder Baustelle sei ein Koordinator für die Überwachung der Vorgaben zuständig.

Schneider warnte dennoch vor drohenden Verzögerungen wegen fehlender Materiallieferungen aus dem Ausland oder einer möglichen Infizierung und Quarantäne von Arbeitern. Bürger rief er dazu auf, wegen eines normalen Baustellenbetriebs nicht die Polizei zu alarmieren: "Dieser ist nicht nur weiterhin zulässig, sondern auch wichtig zur wirtschaftlichen Bewältigung der aktuellen Krise", so der Dezernent.

+++ Schulpsychologen bieten Beratung an +++

12.38 Uhr: Für Familien, in denen es wegen der Corona-Krise knirscht, stehen in jedem Schulamt Schulpsychologen für Beratungen bereit. Darauf wies Kultusminister Alexander Lorz (CDU) hin. In der Zeit der Schulschließungen sei ein geregelter Tagesablauf entscheidend, trotzdem könne es bei Kindern und Jugendlichen zu Frust und Unverständnis kommen. "Genau dafür sind unsere Schulpsychologinnen und Schulpsychologen da und unterstützen Familien dabei, Konflikte aufzulösen." Die Hotlines der Schulämter sind montags bis freitags mindestens von 9 bis 12 Uhr besetzt, die Nummern finden Sie hier .

+++ Lufthansa verlegt Hauptversammlung ins Internet +++

12.27 Uhr: Die Deutsche Lufthansa AG verlegt wegen der Corona-Pandemie ihre Hauptversammlung ins Internet. Die Aktionärsversammlung werde erstmals ausschließlich online stattfinden, bestätigte am Mittwoch ein Unternehmenssprecher enstprechende Medienberichte. Am 5. Mai als Termin werde festgehalten. Ursprünglich sollte die Versammlung in der Frankfurter Jahrhunderthalle stattfinden.

Der Bundestag hatte in der vergangenen Woche den Weg für virtuelle Hauptversammlungen gesetzlich freigemacht. Die Treffen sollen online und ohne Präsenzpflicht stattfinden können. Die Aktionäre stimmen bei einer Hauptversammlung unter anderem über die Ausschüttung der Dividende und mögliche Kapitalerhöhungen ab und wählen Mitglieder in den Aufsichtsrat. Der Lufthansa-Vorstand hat wegen der aktuellen Krise bereits vorgeschlagen, die Dividende komplett zu streichen. Am Mittwochmorgen wurde bekannt, dass Lufthansa weltweit für 87.000 Beschäftigte Kurzarbeit anmelden will.

+++ Hygienearzt: Bücherschränke sind ungefährlich +++

12.20 Uhr: Hessische Leseratten müssen auch in Zeiten von Corona nicht auf ihre Gratis-Schmöker aus öffentlichen Bücherschränken verzichten. Laut des Kasseler Hygienearztes Markus Schimmelpfennig ist das Risiko einer Ansteckung über Bücher eher gering. "Papier und Bücher sind trocken. Und Trockenheit mag das Virus gar nicht", sagte er am Mittwoch im Corona-Update des hr. Selbst, wenn Viren durch versehentliches Niesen oder Husten auf eine der Seiten gekommen sein sollten, trockneten diese schnell ab und seien dann nicht mehr ansteckend. "Diese Bücherschränke wären nicht meine erste Wahl der Bücherbeschaffung, ich habe aber keine ernsthaften Bedenken."

+++ Weitere Schul-Entscheidungen nach Ostern +++

11.57 Uhr: Das Kultusministerium will die Regelungen zum weiteren Fortgang von Schule, Unterricht und Prüfungen in Hessen nach Ostern bekanntgegeben. Nach den aktuellen Planungen seien die zentralen Abschlussprüfungen für den Hauptschul- und den Realschulbildungsgang für Mitte Mai angesetzt, sagte ein Ministeriumssprecher: "Wir gehen derzeit davon aus, dass die Prüfungen wie geplant stattfinden können."

Die schriftlichen Abiturprüfungen enden in Hessen am Donnerstag mit Arbeiten in den Leistungs- und Grundkursen im Fach Biologie. Wegen der Corona-Krise laufen die Abiturarbeiten in Hessen unter verschärften Hygienebedingungen. Die Schulen sind angewiesen, die Gruppen klein und die Abstände zwischen den Prüflingen groß zu halten.

+++ Wie man in diesen Zeiten einen Debütroman bewirbt +++

11.45 Uhr: Überspitzt gesagt war Jasmin Schreiber in den sozialen Netzwerken bisher besonders für zwei Themen bekannt: Tod und Tiere. Sie engagiert sich ehrenamtlich in der Trauerbegleitung und schreibt darüber in ihrem Blog. Auf Twitter folgen der 32 Jahre alten Autorin mehr als 33.000 Menschen. Die waren begeistern, als Schreiber Ende Februar ihren Debütroman veröffentlichte. Doch nur wenige Tage später werden wegen Corona sämtliche Lesungen abgesagt. Schreiber, die wegen einer Vorerkrankung selbst zur Risikogruppe gehört, achtet im Moment besonders darauf, sich zu isolieren. Wie sie trotzdem als Autorin präsent bleibt, erzählt sie im Interview.

+++ 4.500 Schokoriegel für Hanauer Tafel +++

11.35 Uhr: Aus Ostergeschenken für kleine Shopping-Freunde wird eine Spende für die Tafel. Da das aufgrund der Coronakrise geschlossene Einkaufszentrum "Forum Hanau" keine Verwendung mehr für 4.500 Schokoriegel hat, die rund um Ostern an Kinder verteilt werden sollten, profitiert nun die Tafel. Wie Centermanagerin Diana Schreiber-Kleinhenz am Mittwoch mitteilte, wurden die Riegel der Tafel bereits übergeben. "Wir erhalten von den Supermärkten derzeit wenig Lebensmittel. Umso mehr freut mich der Zusammenhalt in der Stadt", kommentierte Tafel-Leiterin Annette Geier-Neugebauer die Aktion.

+++ Schriftstellervereinigung fordert Öffnung von Buchhandlungen +++

11.24 Uhr: Die Schriftstellervereinigung PEN-Zentrum Deutschland mit Sitz in Darmstadt zeigt sich besorgt über die Lage von Buchhändlern, Verlegern und Autoren. "Durch die anhaltende Schließung des stationären Buchhandels und den damit verbundenen wirtschaftlichen Folgen sind nicht nur viele Buchhändler, sondern auch Verlegerinnen in ihrer Existenz bedroht", heißt es in einer Mitteilung. Das treffe wiederum "mit voller Wucht" auch alle Autoren, da Tantiemen und Lesungen wegfielen. "Der Zugang zu Büchern und damit zu Wissen und Information darf in einer freiheitlichen Demokratie unter keinen Umständen eingeschränkt werden. Buchhandlungen und Bibliotheken müssen daher umgehend wieder geöffnet werden", so die Forderung der Vereinigung.

+++ Bouffier informiert über Beratungen mit Merkel +++

10.58 Uhr: In einer Telefonkonferenz berät Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch mit den Ministerpräsidenten der Länder über den Kampf gegen die Corona-Krise. Dabei soll die aktuelle Entwicklung bei den Neuinfektionen in Deutschland bewertet werden. Im Anschluss informiert Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) über die Ergebnisse.

+++ Virologe: Masken schützen nur andere +++

10.48 Uhr: Die von vielen Menschen bereits getragenen Schutzmasken gegen das Coronavirus schützen nicht vor einer Ansteckung. Das unterstrich der Gießener Virologe John Ziebuhr am Mittwochmorgen im Corona-Update des hr. Für die Person, die die Maske trägt, habe der chirurgische Mundschutz keinen Effekt. "Man trägt aber dazu bei, die Mitmenschen vor einer Infektion zu bewahren", so Ziebuhr. Sprich: Man kann sich weiterhin anstecken. Die Gefahr, andere anzustecken, sinkt aber. "Wir wissen ja, dass es eine Tröpfcheninfektion ist. Wenn man miteinander spricht, sprudelt da viel raus." Diese abgegeben Tröpfchen könnten durch die Maske aufgehalten werden.

+++ Klose zur aktuellen Lage - Pressekonferenz im Livestream +++

10.29 Uhr: Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne) spricht am Mittag in einer Pressekonferenz über die aktuellen Entwicklungen der Corona-Pandemie in Hessen. Per Video zugeschaltet wird der Leiter der Marburger Virologie, Stephan Becker. Die Pressekonferenz können Sie ab 13 Uhr bei uns im Livestream oder im hr-fernsehen verfolgen.

+++ Lesen im Lockdown: Videos online +++

10.18 Uhr: Die Buchhandlungen haben geschlossen, öffentliche Lesungen fallen aus. Daher hat der Hessische Rundfunk Autorinnen und Autoren gebeten, ein Kapitel aus ihrem aktuellen Roman zu lesen und sich dabei selbst zu filmen. Zwei Videos sind bereits online: Ingo Schulze ("Die rechtschaffenen Mörder") und Dörte Hansen ("Mittagsstunde").

+++ : Elf weitere Infizierte in Pflegeheim im Odenwald +++

10.01 Uhr: Nachdem eine Bewohnerin eines Pflegeheims im Odenwaldkreis an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben ist, meldet die Kreisverwaltung inzwischen elf weitere Corona-Fälle in der Pflegeeinrichtung. Zwei der Infizierten befänden sich mittlerweile im Krankenhaus. Bei sieben Bewohnern sei der Test negativ ausgefallen. Bei zwölf Bewohnern standen am Dienstagabend die Testergebnisse noch aus. Ob auch Mitarbeiter infiziert sind, ist bisher nicht bekannt. Mehr dazu in unserem Beitrag.

+++ Lufthansa-Konzern meldet Kurzarbeit für 87.000 Beschäftigte an +++

9.49 Uhr: Der Lufthansa-Konzern will in der Corona-Krise rund zwei Drittel seiner weltweit Beschäftigten in die Kurzarbeit schicken. Ein Unternehmenssprecher bestätigte am Mittwoch in Frankfurt, dass die Sozialleistung in verschiedenen Ländern für insgesamt 87.000 Mitarbeiter beantragt worden ist. Betroffen von der Kurzarbeit seien sämtliche Airlines und Tochtergesellschaften in Deutschland, Österreich, Schweiz und Belgien. Zu den bereits bekannten rund 27.000 Kurzarbeitern bei der deutschen Kerngesellschaft Lufthansa kommen weitere große Blöcke bei der Swiss (9.500) und der Austrian (7.000). Mit der Anmeldung zur Kurzarbeit ist noch nichts zum tatsächlichen Umfang entschieden. Dies reiche je nach Arbeitsplatz vom Totalausfall der Arbeit bis hin zu nur geringen Stundenreduzierungen, sagte der Sprecher.

+++ Corona-Update zum Hören +++

9.45 Uhr: Dreimal täglich liefert der Hessische Rundfunk einen Überblick über die aktuelle Coronavirus-Situation in Hessen zum Hören. Neben dem aktuellen Informationsstand liefert das Audio auch Antworten auf die wichtigsten Fragen unserer Nutzerinnen und Nutzer zum Thema Coronavirus.

+++ Security und Trennwände auf Mittwochs-Wochenmärkten +++

9.38 Uhr: Auf dem Hanauer Wochenmarkt werden am Mittwoch Security-Kräfte kontrollieren, ob die Besucher das Corona-Abstandsgebot einhalten. Am vergangenen Wochenende seien die Auflagen zu oft missachtet worden, teilte Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) mit. Imbisse dürften darum gar nicht mehr auf dem Markt stehen. Sollte die Regeln weiter nicht eingehalten werden, müsse er den Wochenmarkt schließen. In Wiesbaden rücken auf dem Wochenmarkt die Stände weiter auseinander. "Der Markt wurde weiter räumlich entzerrt", teilte die Stadt auf Twitter mit und zeigte auch ein Bild von Kunden-Trennwänden vor einem Stand.

+++ Mieterbund: Viele wissen nicht, wie sie Miete zahlen sollen +++

9.20 Uhr: Die Coronakrise hat dem Mieterbund in Hessen einen deutlichen Anstieg von Ratsuchenden beschert, die sich Sorgen über Mietrückstände machen. "Derzeit kommt bestimmt ein Drittel der Anrufe von Leuten, die nicht mehr wissen, wie sie ihre Miete zahlen sollen", sagte Verbandsdirektorin Eva-Maria Winckelmann der Deutschen Presse-Agentur. Auch wenn diese Rückstände erst mal gestundet würden, bedeute das nicht das Ende großer Sorgen: "Das sind oft Menschen aus dem Niedriglohnsektor, die keine Rücklagen haben", sagte Winckelmann.

Der Mieterbund spreche sich daher für einen zusätzlichen Wohnfonds aus, damit das Land zumindest Zuschüsse für Menschen in solchen Notlagen zur Verfügung stellen könne. Auch insolvenzgefährdete Vermieter könnten mit Mitteln aus einem solchen Solidarfonds vor einer wirtschaftlichen Schieflage aufgrund von Corona-bedingten finanziellen Ausfällen geschützt werden.

+++ Eltville verschärft Maßnahmen gegen Ausflügler +++

8.40 Uhr: Die Stadt Eltville verschärft ihren Kampf gegen Wochenend-Ausflügler, die das Corona-Kontaktverbot ignorieren. Bürgermeister Patrick Kunkel (CDU) ordnete an, ab Freitagnachmittag nun auch den Radweg am Rhein zu sperren. "Ein Ausflug in den Rheingau verstößt gegen die Vorsichtsmaßnahmen zur Corona-Pandemie", erklärte Kunkel in einer Mitteilung auf Facebook . Mit dem Schließen des Radweges wolle er ein "deutliches Signal" setzen.

Bereits am vergangenen Sonntag hatte die Rheingau-Stadt ihre großen Parkplätze sowie die Parkmöglichkeiten am Kloster Eberbach geschlossen, nachdem sich viele Menschen am Rheinufer getummelt hatten. Nun wird auch noch der Parkstreifen an der B42 gesperrt. Die Stadt werde die Maßnahmen durchsetzen und Menschenansammlungen auflösen, kündigte Kunkel mit Blick auf das Wochenende an. "Das ist definitiv nicht die Zeit, bei schönem Wetter einen Ausflug in den Rheingau zu unternehmen."

+++ Pflegeheim im Odenwald unter Quarantäne +++

8.25 Uhr: In einem Pflegheim im Odenwaldkreis haben sich mindestens zwei Bewohner mit dem Coronavirus infiziert, einer von ihnen starb an den Folgen. Die Pflegeeinrichtung wurde unter Quarantäne gestellt, wie eine Sprecherin der Kreisverwaltung bestätigte. Weitere Informationen finden Sie in unserem Beitrag.

+++ Unerfahrene Erntehelfer tun sich schwer +++

8.13 Uhr: Der von der Politik empfohlene Einsatz von fachfremden Erntehelfern erweist sich in der Praxis als problematisch. "Wir sind dankbar für jede helfende Hand, weil wir dringend Unterstützung benötigen. Aber die Idee ist nicht so einfach umzusetzen, wie sich das manch einer denkt", sagte der Sprecher des Hessischen Bauernverbands, Bernd Weber, auf Anfrage in Friedrichsdorf (Hochtaunuskreis).

Nach Einschätzung des Bauernverbands besteht Bedarf in Höhe von 16.000 bis 17.000 Aushilfen. Die ersten Erntehelfer seien zwar schon im Einsatz. Doch wie viele es sind und wie viele noch fehlen, konnte der Verband nicht sagen. Doch selbst wenn sich Erntehelfer melden, sei das Problem noch nicht gelöst, sagte Weber. "Es ist eine besondere Herausforderung, in der Landwirtschaft tätig zu sein. Das ist anstrengende Arbeit, derzeit die Spargelernte. Dafür braucht man Einarbeitung, eine gewisse Technik und Erfahrung. Das erledigen meist eingespielte Teams."

