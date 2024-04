Max will positives Gefühl vom Augsburg-Sieg mitnehmen

Eintracht-Linksverteidiger Philipp Max will das positive Gefühl aus dem Augsburg-Sieg in die restlichen vier Liga-Spiele mitnehmen. In der zweiten Halbzeit gegen Augsburg "hat man einfach gesehen, wie sich jeder für den anderen gefreut hat, wie sich jeder reingeworfen hat. Das sagte ich schon lange, dass ist das, was uns immer stark gemacht hat." Für Max ist das Motto für das Spiel bei Bayern München (Samstag, 15.30 Uhr) und den Rest der Saison klar: "Jeder muss an sein Limit kommen , für den anderen laufen und fighten, das ist das Entscheidende, damit man dann auch Bundesliga-Spiele gewinnt."