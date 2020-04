Coronavirus: +++ 6.093 Infizierte in Hessen, 136 Tote +++ Covid-19-Genesungen +++ Bouffier-Pressekonferenz am Dienstag +++

In unserem Ticker informieren wir Sie über die aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus in Hessen. Die Zahl der bestätigten Infektionen ist hessenweit auf 6.093 gestiegen.

Im Kampf gegen das Coronavirus hat die Landesregierung eine Reihe von Maßnahmen beschlossen. Den aktuellen Stand der Verordnungen finden Sie auf www.corona.hessen.de .

Die wichtigsten Meldungen:

+++ Einzelproteste von Friedensaktivisten +++

16.20 Uhr: Wegen Corona sind die traditionellen Ostermärsche von Friedensaktivisten in diesem Jahr nicht möglich. Um dennoch auf das Thema hinzuweisen, haben sich auf dem Frankfurter Römerberg am Sonntag einzelne Menschen mit Friedensfahnen blicken lassen. Sie wurden dort von Polizisten auf das geltende Versammlungsverbot aufmerksam gemacht. Eine ursprünglich geplante Demonstrationsfahrt eines Motorradclubs musste abgesagt werden.

Ein Friedensaktivist wird am Frankfurter Römer von zwei Polizisten angesprochen Bild © picture-alliance/dpa

+++ 6.093 Infizierte in Hessen, 136 Tote +++

15.49 Uhr: Die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus in Hessen ist am Ostermontag auf 6.093 gestiegen. Das bedeutet im Vergleich zum Vortag einen Anstieg von 90 Fällen. Die Zahl der Todesfälle stieg nach Angaben des Sozialministeriums um drei auf 136. Die meisten Corona-Infizierten meldet nach wie vor die Stadt Frankfurt (851), gefolgt vom Main-Kinzig-Kreis (362) und dem Schwalm-Eder-Kreis (349), dem Landkreis Offenbach (342) und dem Landkreis Groß-Gerau (304). Die meisten Todesfälle meldet der Odenwaldkreis (22). Dort ist die Zahl der Toten aber nicht weiter angestiegen. Mit einem deutlicheren Anstieg der Zahlen ist nach Ostern zu rechnen, weil es bei der Übermittlung der Fälle erfahrungsgemäß über die Wochenenden zu Verzögerungen kommen kann.

+++ Corona in Deutschland und der Welt +++

13.39 Uhr: In Hessen sind bereits 3.700 Personen von einer Covid-19-Erkrankung genesen. Laut Angaben des Robert-Koch-Instituts vom Montag ist das ein Anstieg von 200 Genesungen im Vergleich zum Vortag. Damit ist mehr als die Hälfte der Erkrankten wieder gesund (Laut Sozialministerium gab es am 12.4. 6003 Infizierte). Deutschlandweit haben derzeit 64.300 Menschen die durch das Coronavirus ausgelöste Krankheit überstanden, am Sonntag waren es noch 4.000 weniger.

11.28 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) wird am Dienstag gemeinsam mit Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und dem hessischen Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne) das Uniklinikum Gießen und Marburg besuchen. Laut einer Mitteilung vom Montag wird Spahn dort mit Studenten, Ärzten und dem Pflegepersonal über die Herausforderungen der Corona-Pandemie sprechen. Im Anschluss wird Bouffier auf einer digitalen Pressekonferenz über den Tag und seine Erwartungen an das Gespräch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten zum weiteren Vorgehen in der Corona-Krise berichten.

Jens Spahn besucht hessische Studenten. Bild © picture-alliance/dpa

10.11 Uhr: Zahlreiche Stadt-Tauben drohen aufgrund der Corona-Krise zu verhungern. Das jedenfalls befürchtet die hessische Tierschutzbeauftragte Madeleine Martin. Da derzeit wegen der Beschränkungen zur Eindämmung der Pandemie weniger Menschen unterwegs sind und Restaurants geschlossen haben, fehlt den Vögeln eines ihrer wichtigsten Nahrungsmittel: weggeschmissene Essensreste. Dies gelte insbesondere in solchen Städten, die nicht Taubenprojekte mit Taubenschlägen und gezielter, artgemäßer Fütterung haben. "Uns ist klar, dass die große Zahl an Stadttauben vielerorts ein Problem ist", teilte der Tierschutzbund mit. "Dass die Tiere nun qualvoll verenden, dürfen die Städte aber nicht zulassen."

8.39 Uhr: Ein Mannschaftswagen der Frankfurter Polizei hat sich in der vergangenen Nacht nach einem Unfall überschlagen. Die Beamten waren auf dem Weg nach Griesheim, wo erneut Corona-bedingte Ausschreitungen befürchtet wurden. An einer Kreuzung in der Innenstadt wurden sie jedoch von einem Pkw touchiert und landeten auf der Seite. Verletzt wurde ersten Angaben zufolge niemand.

+++ Hessen startet in vierte Corona-Woche +++

8.33 Uhr: Drei Wochen sind geschafft, aber wie viele kommen noch? Hessen startet am heutigen Ostermontag in die vierte Woche mit verschärften Kontaktregeln im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Seit 23. März dürfen Menschen nur noch alleine oder zu zweit draußen unterwegs sein. Ausnahmen gibt es für Familien und häusliche Gemeinschaften. Doch wie geht es weiter? Darüber soll am 15. April in einer Telefonkonferenz der Ministerpräsidenten beraten werden.

MELDUNGEN VOM SONNTAG, 12. APRIL

+++ Voting: Nutzer gegen Öffnung der Schulen +++

18.31 Uhr: In der kommenden Woche wird entschieden, wie es für Hessens Schüler nach den Osterferien weitergeht. Eine Frage, die zahlreiche Menschen bewegt: Über 80.000 Stimmen wurden innerhalb von zwei Tagen zu unserer Umfrage zu dem heiklen Thema abgegeben. Hier war das Ergebnis deutlich. Rund 61 Prozent Prozent sagten: Die Schulen sollen lieber noch geschlossen bleiben. Für die Aufnahme des regulären Betriebs stimmten knapp 12 Prozent. Schichtbetrieb fänden 18 Prozent gut. Für eine Öffnung nur für einen Teil der Schülerschaft waren etwa 8,5 Prozent der Teilnehmer. Die Umfrage ist nicht repräsentativ.

Voting Wie sollte es nach den Ferien an den hessischen Schulen weitergehen? Platz Ergebnis (%) 1 Schulen sollten noch zubleiben. 61,3 2 Schulen sollten im Schichtbetrieb wieder öffnen. 18,2 3 Schulen sollten ganz regulär wieder öffnen. 12,0 4 Schulen sollten öffnen, aber nicht für alle. 8,5

+++ Bund will hart gegen Soforthilfe-Betrüger vorgehen +++

17.30 Uhr: Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat angekündigt, gegen den missbräuchlichen Bezug finanzieller Corona-Hilfen hart vorzugehen. "Einige wenige schwarze Schafe gefährden so die schnelle Auszahlung für viele Tausend Ehrliche, die diese Hilfe jetzt dringend brauchen", sagte der CDU-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Die rasche Auszahlung war und ist notwendig, aber gegen Betrug und Missbrauch muss konsequent und mit Härte gehandelt werden." Zu Missbrauch sei es vor allem bei der Beantragung des Sofortprogramms für Solo-Selbstständige und kleine Unternehmen gekommen. In Nordrhein-Westfalen war die Auszahlung der Soforthilfen vorübergehend gestoppt worden, weil Kriminelle Geld abgreifen wollten. Derartige Fälle aus Hessen sind bisher nicht bekannt.

+++ Corona-Update: Historischer Einbruch an Flughäfen +++

16.48 Uhr: Zeit für das nächste Update unserer Hörfunk-Kollegen zur Coronakrise in Hessen und Deutschland. Unter anderem geht es um den Einbruch der Passagierzahlen an deutschen Flughäfen. Der Flughafenverband ADV spricht angesichts eines Rückgangs von etwa 98 Prozent bundesweit von einem "historischen Tiefstwert".

+++ Polizei: Hessen vorbildlich beim Kontaktverbot +++

15.30 Uhr: Die meisten Menschen in Hessen haben sich trotz Ausflugswetters am Ostersonntag an die Kontaktbeschränkungen im Zuge der Coronakrise gehalten. Die Polizeidirektionen im Land meldeten am Nachmittag alle keine größeren Verstöße. "Der Großteil verhält sich absolut vorbildlich", sagte ein Polizeisprecher in Kassel. Natürlich gebe es permanent Anrufe, größere Sachen seien aber nicht dabei, hieß es in Darmstadt. Auch in Wiesbaden meldeten die Beamten immer wieder Hinweise, es sei aber "alles ruhig". Seit dem 23. März dürfen sich Menschen nur noch allein oder zu zweit in der Öffentlichkeit aufhalten. Ausnahmen sind erlaubt, wenn die Personen zusammenwohnen. Nichtbeachtung der Regeln kann sehr teuer werden.

+++ 6.003 Infizierte in Hessen, 133 Tote +++

15.06 Uhr: Die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus in Hessen ist am Sonntag auf 6.003 gestiegen. Das bedeutet im Vergleich zum Vortag einen Anstieg von 188 Fällen beziehungsweise 3,2 Prozent. Die Zahl der Todesfälle stieg nach Angaben des Sozialministeriums um 13 auf 133. Die meisten Corona-Infizierten meldet nach wie vor die Stadt Frankfurt (837), gefolgt vom Main-Kinzig-Kreis (355) und dem Schwalm-Eder-Kreis (340), dem Landkreis Offenbach (321) und dem Landkreis Groß-Gerau (305). Die meisten Todesfälle meldet der Odenwaldkreis (22). Mit einem deutlicheren Anstieg der Zahlen ist nach Ostern zu rechnen, weil es bei der Übermittlung der Fälle erfahrungsgemäß über die Wochenenden zu Verzögerungen kommen kann. Alle Zahlen finden sie in unserer Karte.

+++ Mit Soul und Reggae gegen die Corona-Krise +++

13.47 Uhr: Ob von Hobbymusikern oder Profis: Kaum ein Tag ohne neuen Corona-Song. Ein besonders eingängiges Lied hat die Hanauer Reggae-Gruppe "Banjoory" im Homeoffice aufgenommen. Ihr Motto: "Geh nich raus, bleib mit deim Arsch zu Haus".

+++ Bad Nauheimer spendet Schutzkleidung im Wert von 500.000 Euro +++

11.55 Uhr: Es ist das, worauf viele Ärzte und Pflegekräfte in Hessen dringend warten: Mundschutz-Masken und Schutzkleidung. Beides ist derzeit schwer zu bekommen. Der Unternehmer Thomas Wolf wollte da helfen. Der gebürtige Bad Nauheimer lebt und arbeitet seit vielen Jahre in Asien und schickte von seinem Firmenstandort in Guanghzou in China Schutzmasken und Schutzbekleidung im Wert von 500.000 Euro in die Heimat - als Spende. Das erste medizinische Material erhielt am Samstag ein Krankenhaus in Lich.

+++ Corona-Krise trifft Fahrschulen +++

8.09 Uhr: Die Corona-Krise hat auch die etwa 1.000 Fahrschulen in Hessen hart getroffen. Viele hätten Soforthilfe beantragt, sagte der Vorsitzende des Landesverbands der hessischen Fahrlehrer, Frank Dreier. Besonders betroffen seien Betriebe, die vor der Krise große Investitionen gemacht hätten. Die Fuhrparks kosteten in Anschaffung und Unterhaltung viel Geld. Nun könnten von heute auf morgen keine Umsätze mehr generiert werden. "Das gab es noch nie." Die Fahrschulen sind seit Mitte März geschlossen. Dem Verband zufolge dürfen aber seit Ende März wieder Lkw-Führerscheine gemacht werden, da sie als systemrelevant gelten.

+++ Kirchen rufen zu Hoffnung auf +++

7.35 Uhr: In ihren Osterbotschaften haben die obersten Vertreter der christlichen Kirchen dazu aufgerufen, die Hoffnung trotz der Corona-Krise nicht zu verlieren. Gerade jetzt sei die Osterbotschaft womöglich wichtiger denn je. Auch ohne gemeinsame Gottesdienste finde Ostern als Fest des Lebens statt. Der hessen-nassauische Kirchenpräsident Volker verteidigte die Entscheidung, öffentliche Gottesdienste zu untersagen. Es müsse jetzt alles getan werden, um eine schnelle Ausbreitung der Krankheit zu verhindern. Der Limburger Bischof und Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, betonte, in Zeichen der Corona-Pandemie seien Zeichen besonders wichtig.

MELDUNGEN VOM SAMSTAG, 11. April:

+++ Hanauer Stadtwerke: Leitungswasser morgens nicht sofort trinken +++

21.55 Uhr: Die Stadtwerke Hanau haben am Samstag daran erinnert, Leitungswasser erst kurz abfließen zu lassen, wenn es - beispielsweise über Nacht - länger in den Rohren stand. Andernfalls könne es zu einer unerwünschten Verkeimung kommen, heißt es in einer Mitteilung der Stadtwerke. Man rate deshalb dazu, morgens beim ersten Zapfen das Wasser erst kurz ablaufen zu lassen oder aufzufangen, um beispielsweise Pflanzen zu gießen, und dann erst das frische Trinkwasser für Kaffee oder Tee aus der Leitung zu entnehmen. Ähnliches gelte für die Dusche.

"Solche Regeln gelten jetzt in der Corona-Krise erst recht, wenn in Gebäuden beispielsweise wegen vorübergehender Schließung von Schulen, Restaurants und Cafés oder auch Trainingsstopp tage- oder wochenlang das Wasser in den Leitungen verbleibt", sagte Geschäftsführerin Martina Butz. Grundsätzlich habe das Trinkwasser in Hanau jedoch eine sehr gute Qualität, die auch in Corona-Zeiten nicht gefährdet sei, teilten die Stadtwerke weiter mit.

+++ Positives entdecken in der Krisenzeit +++

20.41 Uhr: Die Coronakrise ist geprägt von vielen begründeten Sorgen. Trotzdem lässt sich auch jetzt Positives erfahren und entdecken. Unsere Fernsehkollegen von der hessenschau haben einige Aspekte gesammelt.

+++ Hessen halten sich an Corona-Regeln +++

17.41 Uhr: Trotz des schönen Wetters halten sich die meisten Menschen in Hessen bislang an die geltenden Kontaktregeln. Am Karsamstag habe es keine Anhäufung von Verstößen gegeben, teilten mehrere Polizeipräsidien auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa mit. Ein Polizeisprecher in Wiesbaden etwa sagte zur Lage in der Landeshauptstadt: "Die Leute bleiben diszipliniert. Nur ab und zu müssen wir kleinere Gruppen ansprechen, damit sie sich auflösen." Auch die Darmstädter Polizei vermeldete: "Bei uns gibt es keine Ausreißer. Es gibt nichts Problematisches zu berichten. Nur selten sind mal Kleingruppen anzutreffen, die wir an die Kontaktregeln erinnern müssen." Mehr erfahren Sie in unserem Artikel.

+++ Bundespolizei informiert am Flughafen über Quarantäne +++

17.25 Uhr: Die Bundespolizei informiert am Frankfurter Flughafen weiter über die neue Quarantänepflicht für Rückkehrer aus dem Ausland. Auf Infoblättern wird allen einreisenden Passagieren mitgeteilt, dass sie sich direkt für zwei Wochen in häusliche Quarantäne begeben und bei ihrem örtlichen Gesundheitsamt melden müssen. Im Verlauf des Samstags sollten nach Angaben eines Sprechers 4.400 Passagiere am Frankfurter Flughafen ankommen. Darunter waren auch drei Maschinen aus Thailand und eine aus Neuseeland mit insgesamt 1.200 Passagieren, die zur Rückholaktion des Auswärtigen Amtes zählen.

+++ Wissenschaftsministerinnen fordern Hilfe für Studierende +++

16.39 Uhr: Wissenschaftsministerin Angela Dorn (Grüne) und ihre Kolleginnen aus Baden-Württemberg und Hamburg verlangen vom Bund unbürokratische Hilfen für Studierende. Coronabedingte Nachteile müssten vom Bund kurzfristig ausgeglichen werden, heißt es in einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Fünf-Punkte-Papier, das die Ministerinnen gemeinsam mit Kai Gehring, dem Hochschulsprecher der Grünen im Bundestag, erarbeitet haben. So soll etwa das BAföG vorübergehend geöffnet oder ein bundesweiter Notfallfonds geschaffen werden.

+++ Angriff auf Frankfurter Corona-Streife +++

15.51 Uhr: Bei einer Corona-Kontrolle kam es am Freitagabend zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen der Polizei und einer Männergruppe in Frankfurt-Griesheim. Wie die Polizei am Samstag berichtete, flogen dabei ein Stein und eine Hantelscheibe. Die etwa 20 Männer flohen, bei einer Großfahndung wurden sechs Verdächtige vorübergehend festgenommen. Mehr erfahren Sie in unserem Artikel.

+++ Fahrrad-Aktivisten in Kassel fordern neue Radwege +++

15.00 Uhr: Fahrradinitiativen in Kassel fordern, angesichts der Corona-Krise mehr Platz für Radler auf den Straßen zu schaffen. Derzeit seien die Radwege stark frequentiert, so dass die Corona-Abstandsregeln nicht eingehalten werden könnten, teilten der Kasseler Kreisverband des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) sowie die Initiative Radentscheid Kassel am Samstag mit. Das gelte besonders "auf den im Stadtgebiet häufig anzutreffenden schmalen gemischten Geh- und Radwegen". Das Ausweisen von temporären geschützten Radfahrstreifen - "Popup-Bikelanes" - sei angesichts der aktuellen Lage "rechtlich einwandfrei umsetzbar, analog zu Busspuren für den Schienenersatzverkehr".

+++ 5.815 Infizierte in Hessen, 120 Tote +++

14.13 Uhr: Die Zahl der bestätigten Corona-Infizierten in Hessen ist am Samstag auf 5.815 gestiegen. Das teilte das Sozialministerium mit. Damit sind es 138 Fälle bzw. 2,4 Prozent mehr als am Freitag. Die Zahl der Todesfälle stieg um 8 auf nun 120. Die meisten Corona-Infizierten meldet nach wie vor die Stadt Frankfurt (796), gefolgt vom Main-Kinzig-Kreis und dem Schwalm-Eder-Kreis (jeweils 328), dem Landkreis Offenbach (314) und dem Landkreis Groß-Gerau (300). Die meisten Todesfälle meldet der Odenwaldkreis (22), gefolgt vom Schwalm-Eder-Kreis (16). Wegen des langen Osterwochenendes könnte es bei den Meldungen der einzelnen Städte und Kreise an das Sozialministerium jedoch zu Verzögerungen kommen. Dies war auch an den vergangenen Wochenenden der Fall. Alle Zahlen finden Sie in unserer Karte.

+++ Condor beendet Rückholaktion +++

10.30 Uhr: Auf dem Frankfurter Fughafen ist am Freitagabend der vorerst letzte Rückholflug von Condor im Auftrag des Auswärtigen Amts gelandet. Die Maschine kam nach Angaben des Unternehmens aus Bangkok in Thailand, via Dhaka in Bangladesch. Der Ferienflieger hat seit 16. März damit knapp 78.000 Reisende, drei Hunde und drei Katzen an Bord von fast 400 Flügen aus fünf Kontinenten, 34 Ländern und 48 Destinationen zurück nach Deutschland gebracht. Condor will sich nun auf Frachtflüge und Sonderflüge für Erntehelfer fokussieren, um die medizinische und auch die Gütergrundversorgung in Deutschland sicherzustellen.

+++ Polizei kontrolliert auch an Ostern +++

9.50 Uhr: Die Polizei will weiterhin kontrollieren, ob sich die Menschen am Osterwochenende an die Corona-Kontaktregeln halten. Natürlich habe man ein Auge darauf, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Frankfurt am Samstag. Im Bereich des Polizeipräsidiums Kassel etwa sind mehr Beamte im Einsatz als sonst. Die Streifen sollen der Behörde zufolge beliebte Orte wie etwa Parks anfahren.

7.15 Uhr: Die Stadt Frankfurt bittet Unternehmen, die über private Bestände an Schutzkleidung und Schutzkitteln verfügen, diese zur Verfügung zu stellen. Masken und Desinfektionsmittel könne man mittlerweile beschaffen. Benötigt wird nach Angaben der Stadt flüssigkeitsdichte Schutzkleidung der Kategorie III, entweder vom Typ 4+5+6, oder alternativ vom Typ 3+4+5. Zudem werden Einmalpflegekittel gesucht, die unsteril aber blut- und virendicht sind. Wer helfen kann, kann sich nach Ostern werktags zwischen 8 und 15 Uhr unter Telefon 069-212 724204 bei der Stadt Frankfurt melden.

