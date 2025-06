Vilhelmsson vor Wechsel

Beim SV Darmstadt 98 bahnt sich ein Wechsel an. Stürmer Oscar Vilhelmsson fehlte im Training der Lilien am Sonntag, weil er sich in Gesprächen mit einem anderen Klub befindet. "Das könnte einer der Momente in der Karriere eines Spielers sein, in der es einfach sinnvoll ist, mal einen Tapetenwechsel zu haben", sagte Trainer Florian Kohfeldt. "Wir haben uns alle sehr bemüht, auch Oscar selber, aber er hat nie eine Stabilität erreicht, um zu zeigen, was er kann." Der 21 Jahre alte schwedische U21-Nationalspieler kam 2022 aus Göteborg nach Darmstadt und bestritt 55 Spiele für die Hessen, in denen er acht Tore erzielte.