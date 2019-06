Zum Artikel Ryf dominiert bei den Frauen : Jan Frodeno gewinnt die Ironman-Europameisterschaft in Frankfurt

Jan Frodeno hat am Sonntag in Frankfurt die Ironman-Europameisterschaft gewonnen. In tadelloser Manier verwies der Kölner die Konkurrenz auf die Plätze. Bei den Frauen stellte die Schweizerin Daniela Ryf einen neuen Streckenrekord auf. [mehr]