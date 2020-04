In unserem Ticker informieren wir Sie über die aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus in Hessen. Die Zahl der bestätigten Infektionen ist hessenweit auf 5.677 gestiegen.

Im Kampf gegen das Coronavirus hat die Landesregierung in den vergangenen Tagen bereits eine Reihe von Maßnahmen beschlossen. Den aktuellen Stand der Verordnungen finden Sie auf www.corona.hessen.de .

Die wichtigsten Meldungen:

18.26 Uhr: Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) hat sich gegen eine Verstaatlichung der Lufthansa ausgesprochen. Er glaube, "dass die Grundidee einer Verstaatlichung, bei der der Staat die Mehrheit und die Führung von Unternehmen übernimmt, uns langfristig nicht weiterbringt", sagte Al-Wazir der FR (Samstag). Al-Wazir sei sich sicher, "dass der Staat nicht der bessere Unternehmer ist". Der Lufthansa-Konzern verhandelt mit dem Bund über milliardenschwere Beihilfen. Eine komplette Verstaatlichung der Lufthansa haben Regierungsvertreter und Vorstandschef Carsten Spohr bislang ausgeschlossen.

+++ Bundesverfassungsgericht billigt hessisches Gottesdienstverbot +++

16.46 Uhr: Das Bundesverfassungsgericht hat das Verbot von Gottesdiensten zur Eindämmung der Corona-Pandemie gebilligt. Die 2. Kammer des Ersten Senates hat aber auch klargestellt, dass es sich bei der Untersagung von Gottesdiensten um einen schwerwiegenden Eingriff in die Glaubensfreiheit handle, dessen Angemessenheit von den zuständigen Stellen regelmäßig überprüft werden muss. Im konkreten Fall ging es um einen Katholiken aus Hessen, der gegen die Anti-Corona-Verordnung der hessischen Landesregierung geklagt und gefordert hatte, sie vorläufig außer Vollzug zu setzen

+++ Diskussion um Schulunterricht nach Ferienende +++

15.53 Uhr: Wie geht es nach den Osterferien in Hessens Schulen weiter? Regierungschef Bouffier skizzierte erste Gedankenspiele. Eine Möglichkeit sei es beispielsweise, zunächst nur diejenigen Schüler zurückzubeordern, die ihre Abschlüsse machen. Eine andere Überlegung: eine Art Schicht-Unterricht, damit nicht alle Schüler gleichzeitig in der Schule sind. Die verschiedenen Ideen wurden auf hessenschau.de hundertfach kommentiert.

14.11 Uhr: Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen ist nach Angaben des hessischen Sozialministeriums auf 5.677 gestiegen. Ein Anstieg um 293 im Vergleich zum Donnerstag. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 stieg um 9 auf 112. Die meisten Infizierten in Hessen stammen nach wie vor aus Frankfurt (796). Die meisten Todesfälle verzeichnet unterdessen der Odenwaldkreis (18).

13.30 Uhr: Ausflüge in den Taunus, den Rheingau, die Rhön. In Hessen ist das allen Corona-Verordnungen zum Trotz immer noch erlaubt. Am Osterwochenende werden voraussichtlich Tausende Hessen diese Möglichkeit nutzen wollen. Die Landesregierung indes rät davon ab, um das Infektionsrisiko nicht zu vergrößern. Wenn sich die Hessen dennoch zu einem Ausflug entschieden, sollten sie sich an Ziele in Wohnortnähe halten - am besten solche, die nicht stark frequentiert sind. Weitere Informationen hält unser aktuelles Corona-Update bereit.

+++ Fußballer Mißner berichtet über Zeit in Quarantäne +++

12.59 Uhr: Tobias Mißner vom SV Wehen Wiesbadens war einer der ersten Profifußballer, der positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Inzwischen hat er keine Symptome mehr. Im Interview beschreibt er, wie er die Zeit in seiner 14-tägigen Quarantäne erlebt hat.

+++ Polizei informiert am Flughafen über Quarantäne ++++

11.20 Uhr: Die Bundespolizei am Frankfurter Flughafen ist seit dem frühen Freitagmorgen im Einsatz, um Rückreisende über die neue Quarantänepflicht zu informieren. "Als Amtshilfe für das Gesundheitsamt händigen wir seit null Uhr allen einreisenden Passagieren ein Infoblatt aus", erklärte der Sprecher der Flughafen-Bundespolizei, Reza Ahmari. Am Karfreitag seien an Deutschlands größtem Airport mehrere Tausend Reisende betroffen. 80 Prozent davon stünden im Zusammenhang mit den Rückholaktionen des Auswärtigen Amts. Wer aus dem Ausland nach Deutschland einreist, muss als Schutz vor dem Coronavirus künftig zwei Wochen in häusliche Quarantäne. Ausnahmen gibt es beispielsweise für Personen, die weniger als 24 Stunden im Ausland waren oder für bestimmte Saisonarbeiter.

10.45 Uhr: Der hessen-nassauische Kirchenpräsident Volker Jung hat das im Zuge der Corona-Krise verhängte Verbot von Gottesdiensten auch an Ostern verteidigt. "Dass wir uns zurzeit nicht in den Kirchen versammeln, um Gottesdienste zu feiern, ist richtig. Es geht darum, dass wir alles tun müssen, um eine schnelle Ausbreitung der tückischen Krankheit zu verhindern", schreibt Jung, in einer Osterbotschaft, die im Laufe des Karfreitag veröffentlicht werden soll. Zugleich mahnte Jung die Gläubigen, in der Coronakrise auf die besondere Kraft der Osterbotschaft zu vertrauen. "Für mich gehören die Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod und das Leben hier und jetzt fest zusammen."

+++ Jugendhilfe trotz Kontaktsperre +++

10.15 Uhr: Hausaufgabenbetreuung per Video-Chat oder Kreidemalen mit Sicherheitsabstand. Die Kontaktsperre erschwert es der Jugendhilfe in Hessen, für ihre Schützlinge da zu sein. Kreative Lösungen sind gefragt. Denn die Corona-Krise droht ausgerechnet jene Kinder gänzlich unsichtbar zu machen, die ihre Hilfe am Nötigsten haben. Immerhin: Seit heute gelten auch Beschäftigte der Jugendhilfe als systemrelevant und können ihre Kinder in die Notbetreuung geben.

9.55 Uhr: Nach dem Beschluss des Corona-Krisenkabinetts in Berlin über eine Quarantäne für Rückkehrer aus dem Ausland hat das Land Hessen die Umsetzung auf den Weg gebracht. Eine Verordnung ergänze die neuen Einreisebestimmungen, teilte das Sozialministerium in Wiesbaden mit. "Aus diesem Grund wird ab dem 10. April 2020 für Einreisende eine generelle 14-tägige häusliche Absonderung festgelegt." Die Verordnung sieht demnach auch vor, dass Einreisende aus dem Ausland verpflichtet sind, unverzüglich das zuständige Gesundheitsamt zu kontaktieren und über die Rückkehr zu informieren. Für bestimmte Personen- und Berufsgruppen gibt es Ausnahmen. Mehr dazu hören sie in unserem aktuellen Corona-Update.

+++ Bischöfin mahnt zu Menschlichkeit +++

9.15 Uhr: Die Bischöfin der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck, Beate Hofmann, warnt davor, in der Corona-Krise wirtschaftliche Interessen gegen Menschenleben aufzurechnen. Es komme darauf an, "dass wir Menschenleben nicht auf dem Altar eines wirtschaftlichen Kalküls opfern, dass wir als Gesellschaft unser menschliches Antlitz bewahren", sagte Hofmann in einer zum Karfreitag veröffentlichten Videobotschaft. "Davon soll später einmal erzählt werden, wenn wir uns an diesen Karfreitag in Corona-Zeiten erinnern. Es soll erzählt werden, dass Liebe und Solidarität die schrecklichen Folgen des Virus besiegt haben."

8.50 Uhr: Mit einer kreativen Klorollen-Aktion will Taunusstein die Tafel der Stadt in der Corona-Krise unterstützen. Für einen Spendenbeitrag von fünf Euro können mit dem Stadtlogo bedruckte WC-Rollen bestellt werden. Die Aktion sei ursprünglich nur als Aprilscherz gedacht gewesen, teilte Bürgermeister Sandro Zehner (CDU) auf der Internetseite der Stadt im Rheingau-Taunus-Kreis mit. Wegen der positiven Resonanz der Bürger sei dann die Hilfsaktion entstanden. Insgesamt 3000 Stück der limitierten Sonderedition sollen den Angaben zufolge zu haben sein. Maximal fünf Rollen können von den Interessenten bestellt werden. Die Aktion geht bis Ende April. Geliefert werden sollen die Klorollen voraussichtlich Ende Mai.

7.30 Uhr: Die Stadt Frankfurt hat eine für Ostermontag geplante Motorrad-Demonstration unter dem Motto "Ab- statt Aufrüsten" verboten. Wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtete , begründete Ordnungsdezernent Markus Frank (CDU), das Verbot damit, dass die Befolgung des Kontaktverbots "weder für die eingesetzten Ordner, noch für Sicherheitskräfte der Polizei" kontrollierbar gewesen wäre. Zudem sei den Behörden nicht mitgeteilt worden, wie viele Teilnehmer erwartet werden. Angemeldet worden war die Demonstration von dem Landtagsabgeordneten der Linken, Ulrich Wilken. Wilken erklärte, zunächst nicht juristisch gegen das Verbot vorgehen zu wollen. Allerdings halte er sich offen, die Entscheidung im Nachhinein juristisch überprüfen zu lassen.

