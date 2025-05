Rangiermanöver in 126 Zügen befreit Waldems von Schwertransportern

Aufatmen in Waldems: Die Ortsdurchfahrt ist wieder frei, nachdem die beiden festgefahrenen Windrad-Transporter wieder abgerückt sind. Ein Trick verhalf ihnen aus der engen Kurve.

Videobeitrag Schwertransporter blockieren B8 im Taunus Video Bild © Mike Seeboth Ende des Videobeitrags

Die beiden Schwertransporter mit Windrad-Teilen, die in der Nacht zum Donnerstag auf der B8 in Waldems (Rheingau-Taunus) steckengeblieben waren, haben in der Nacht zum Freitag ihre Fahrt fortgesetzt. Zuvor drehten sie auf dem Ortsplatz, dann ging es rückwärts auf die B275 und abschließend geradeaus auf die B8.

Für das Wendemanöver war Geduld gefragt: Nach Angaben von Bürgermeister Markus Hies (CDU) wendeten die Lkw in 126 zentimetergenauen Zügen.

B8 zeitweise vollgesperrt

Eine enge Kurve in Waldems war zur Sackgasse für die Schwertransporter geworden. Ein Teil des Windrads misst 43 Meter. Damit kam der Schwertransporter nicht um die enge Kurve. Nach ersten Polizeiangaben war bei einem der Laster wohl eine Achse defekt.

Die Bundesstraße zwischen Waldems-Esch und Glashütten-Oberems musste zeitweise in beide Richtungen gesperrt werden. Zwischenzeitlich wurde der Verkehr abwechselnd einspurig durch den Ortsteil Esch und an den liegen gebliebenen Schwerlasttransportern vorbei geleitet. Dafür wurde eigens eine provisorische Ampel aufgestellt.