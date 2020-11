Themen-Wanderungen in Osthessen bieten Abwechslung

Die Corona-Krise schränkt den Breitensport und die Freizeitgestaltung stark ein. In Osthessen gibt es aber nun neue Themen-Wanderwege. Die versprechen Abwechslung und vor allem Bewegung an der frischen Luft. Einen familienfreundlichen Märchenwanderweg gibt es am Ortsrand von Eichenzell (Fulda). Los geht´s am Wartturm. Im weiteren Verlauf sind Schilder aufgestellt mit Fragen zu Märchen.

In Eichenzell sind aber noch weitere Themen-Wanderungen kreiert worden, zum Beispiel die Wald-und-Wiesen-Rätsel-Wanderung, die Baum-Rätsel-Wanderung oder die Panorama-Rätsel-Wanderung. Fünf Routen stehen zur Auswahl, mit Längen zwischen 2,8 und 8,9 Kilometer. Entstanden sind die Wanderrouten in Zusammenarbeit mit dem Rhön Klub Eichenzell.

Weiter im Westen in Freiensteinau (Vogelsberg) gibt es einen Orgelwanderweg im Ortsteil Nieder-Moos, im Ortsteil Salz einen Wasserrebellweg und zudem beginnt in Freiensteinau der sechseinhalb Kilometer lange "Lauf der Geschichte" auf der alten Handelsstraße Via regia.