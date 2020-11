Frankfurt plant Wechselmodell an Berufsschulen

Die Stadt Frankfurt plant an Berufsschulen ein Modell mit halbierten Klassen und wechselweisem Unterricht in der Schule und zu Hause einzuführen. Das teilte Bildungsdezernentin Sylvia Weber (SPD) am Donnerstag auf hr-Anfrage mit. An den beruflichen Schulen ist dieses Wechselmodell laut Weber sinnvoll, weil dort Schülerinnen und Schüler aus unterschiedlichen Kommunen zusammenkommen, die auch in ihren Ausbildungsbetrieben zahlreiche Kontakte haben. Weber will nach eigenen Angaben diesen Vorschlag in den Verwaltungsstab einbringen.

Nach Aussage des Gesundheitsamts gibt es an den Berufsfachschulen in Frankfurt aktuell mehr Corona-Fälle als an allen anderen Schulformen. Die genauen Infektionszahlen für alle Schulen wollte trotz mehrerer Anfragen allerdings weder das Bildungsdezernat noch das Gesundheitsamt Frankfurt herausgeben. Über das Wechselmodell für Schulen wird aktuell hitzig diskutiert. Es wird von vielen Seiten gefordert. Die Politik hatte sich nach dem Bund-Länder-Treffen am Mittwoch dagegen entschieden.